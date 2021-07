La Mesa de Salud de La Laguna prevé incremento de alumnos contagiados de COVID-19

El coordinador médico de la Mesa de Salud de La Laguna, Alberto Salas Cepeda, señaló que podría incrementarse considerablemente el número de contagios de COVID-19 entre jóvenes de por lo menos tres instituciones educativas particulares de Torreón que viajaron en recientes días a diversas playas de México, especialmente a Cancún, Quintana Roo.

El doctor dice que se trató de grupos numerosos de vacacionistas de entre 70 y 80 personas y añadió que a él le tocó atender a varios pacientes, la mayoría con sospecha de la enfermedad respiratoria por SARS-CoV-2 y que de forma oportuna se aislaron en sus domicilios para cortar la cadena de contagios.

"En lo personal te puedo decir que estuve en contacto con dos de los grupos y sin las bases en las manos te puedo decir que me tocó mandar a hacer exámenes y vi que un porcentaje considerable (de contagios) de los grupos de estudiantes que convivieron juntos. Estoy hablando de grupos de 70, 80 jóvenes se infectaron, era obvio, porque anduvieron siempre juntos, posiblemente anduvieron en lugares cerrados, sí abiertos desde luego, pero venían en el avión, venían en el camión, eufóricos y estoy seguro que no usaron cubrebocas y pues se infectaron. Pero aquí es no de alarmar, hay que ubicar a los grupos que ya lo está haciendo Salubridad, ir tras ellos, aislarlos, que me consta a mí, que la gran mayoría de los padres de familia están conscientes y tienen a los jovencitos aislados", mencionó.

Salas Cepeda indicó que no se puede afectar el turismo pero que la población de La Laguna debe estar consciente de que las playas que se localizan en estados como Sinaloa y Quintana Roo son complicadas en este momento.

"Aunque no tenemos nosotros la seguridad y la evidencia en las manos de que se trate de la cepa Delta y Delta Plus, es la que a nivel se está diseminando y aquí en México ya se demostró tanto en Baja California, como en la Ciudad de México como en Quintana Roo, por ahí en San Luis también, entonces por sentido común lo que nos está llegando es esta cepa", apuntó.

LLAMAN A RESPONSABILIDAD

El coordinador médico reiteró el llamado que hizo recientemente a la población la Mesa de Salud referente a que la población que salga de la Comarca Lagunera a vacacionar, ayude a frenar la cadena de contagios, confirmando mediante una prueba de PCR que no regresaron a la región infectados del virus SARS-CoV-2. "Tienen que llegar y ser muy responsables. Aislarse o confirmar si no están infectados, sería una falta de valor civil el llegar como si nada y porque me siento asintomático no me pruebo, acuérdense y recordemos que el 50 por ciento de los pacientes prácticamente no tienen síntomas", expuso.

El médico comentó que se deben redoblar esfuerzos y ser más estrictos en las medidas de seguridad e higiene para evitar un repunte de contagios en La Laguna y continuar con la reactivación económica. La población debe continuar utilizando el cubrebocas de forma correcta, limitar completamente los eventos en lugares cerrados y usar la medición de la concentración de CO2 (dióxido de carbono) en espacios cerrados para evitar la infección de SARS-CoV-2 por inhalación de aerosoles acumulados.