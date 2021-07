Alcalde de Torreón critica falta de entrega de sistema de semáforos del Metrobús Laguna

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, se lanzó nuevamente contra los responsables del proyecto Metrobús, mismos que hasta este mes de julio no han entregado al Ayuntamiento el sistema de control para sincronía de los semáforos del bulevar Revolución.

Zermeño Infante señaló hoy martes que se trata de “una pena” que no se tenga la coordinación necesaria con las autoridades responsables de ese proyecto, toda vez que la operatividad de los cruceros del bulevar Revolución opera como si ya estuvieran en circulación los vehículos del Metrobús Laguna, generando así confusiones entre los choferes y propiciando que ocurran accidentes viales.

“Es que es una pena que no nos han entregado el sistema de semáforos del bulevar Revolución, esto nos afecta en la sincronía de todas las calles que cruzan el bulevar Revolución, lo hemos estado pidiendo reiteradamente porque sí es una pena que la gente que sale reiteradamente pues de Torreón Jardín o de otras colonias, pues te topas inmediatamente con el alto”.

Cuestionó además los motivos por los que no se ha dado la entrega de ese sistema de control a la autoridad municipal, específicamente al Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) que está a cargo de la coordinación de semáforos en toda la zona urbana.

“Es que yo no veo porqué no lo entreguen, o sea mientras no haya Metrobús, el sistema de semáforos corresponde a la ciudad, metieron un sistema ellos especial y no lo entregan al Sistema de Mantenimiento Vial, que es el que tiene en operación todos los semáforos de la ciudad”.

Cabe recordar que el titular de la Secretaría de Infraestructura, Miguel Algara, informó que el proyecto del Metrobús Laguna no estará listo en el corto plazo, su puesta en marcha se ha retrasado debido a la pandemia y se ha programado su arranque para finales de diciembre de este año o los primeros meses de 2022.