Se incrementan a 95 los muertos en el derrumbe en Miami-Dade

Los equipos de búsqueda de víctimas bajo los escombros de un edificio derrumbado en Surfside (Miami-Dade) hallaron en las últimas horas el cadáver de una persona y la cifra de fallecidos se elevó así a 95, anunciaron este martes las autoridades.

La cifra de personas no localizadas tras el derrumbe ocurrido el 24 de junio por causas aún no determinadas se situó en 14, pero hay dos de ellas que no se sabe con certeza si estaban en el edificio cuando se vino abajo.

Según la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, 85 de los 95 cuerpos recuperados han sido identificados hasta ahora.

Entre las víctimas, además de estadounidenses, hay argentinos, cubanos, uruguayos, colombianos, chilenos, venezolanos, paraguayos e israelíes, ente otras nacionalidades.

Levine Cava ha advertido que las tareas de identificación se están haciendo más complicadas por el tiempo transcurrido desde la tragedia y cómo afecta a los restos humanos.

La investigación de las causas del derrumbe del ala noreste del edificio Champlain Towers South, en la que había 55 apartamentos, ya se inició, pero se da por seguro que será larga y compleja.

En los tribunales hay media decena de demandas presentadas contra la asociación del condominio, que temía problemas estructurales desde por lo menos 2018, según una firma de ingenieros.

Lo que quedaba del edificio fue demolido el 4 de julio, pues la estructura estaba inestable y dificultaba las tareas de búsqueda.

Ahora se estudia qué hacer con el terreno cuando la operación, en la que han participado centenares de socorristas que han trabajo sin descanso y bajo las inclemencias meteorológicas, concluya.

El alcalde de Sufside, Charles Burkett, dijo esta semana que se está estudiando qué uso dar al solar y consultando a las familias de las víctimas para conocer lo que quieren, pues es una suerte de "lugar sagrado".