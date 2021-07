Tildan de inapropiado cariño entre Arturo Carmona y su hija

Este fin de semana, el conductor y actor Arturo Carmona llenó sus redes sociales y fotografías del festejo que le organizó su hija Mel Villarreal para celebrar su cumpleaños.

Junto a familia y amigos, Arturo festejó sus 45 años de edad con música en vivo, con la cual pudo destacar el gran talento que carga su hija de 22 años, el cual probablemente heredó de su madre, Alicia Villarreal.

"No encuentro palabras para expresarles cómo me llena de amor y de orgullo su presencia, el verla tan solo caminar en esta vida, donde mi mayor satisfacción es verla realizada alcanzando sus sueños, haciendo lo que elija y más amé en su vida, que Dios me dé vida suficiente y salud para seguir acompañando en este camino de su mano. TE AMO MI NIÑA HERMOSA", escribió en una de las publicaciones.

"Arrancando la semana de la mejor manera, motivado y muy contento!!!", escribió en una publicación similar el día de ayer, lunes.

Luego de hacer la publicación, Carmona recibió algunos comentarios negativos referentes a la manera en la que se lleva con la joven, pues aseguraron que es inapropiada la manera en la que se demuestran afecto.

La cuenta de Instagram, Chicapicosa2, compartió algunas de las capturas de los comentarios sobre su relación.

"Qué comentarios tan estúpidos, no tienen que responder a algo por responder, eh!, no se sientan obligados", respondió.