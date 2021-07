Fiscalía General de Coahuila despide a elementos por falta de presupuesto

Una mujer elemento de la Policía Investigadora de Delitos (PID) acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) a dejar su arma de cargo luego de que fuera despedida de la corporación bajo el argumento de que no se contaba con recursos para el pago de su nómina.

Fue en marzo del año 2020 que la FGEC informó que se abrió una academia para la formación de Ministerios Públicos, policías para la investigación criminal y Peritos con el objetivo de incrementar el número de agentes a 200 más.

No obstante, a menos de un año y medio de este anuncio, ayer María Alcantar, la mujer denunció haber sido despedida de la corporación por falta de recursos.

Everardo Cabrera Molina, representante legal de la afectada, indicó que el pasado jueves la mujer fue notificada, por lo que acudieron a la dependencia para conocer los por menores.

"Si no nos dan una respuesta favorable ejerceremos los derechos de la señora, además tenemos conocimiento de que han sido corrido otros oficiales, peritos, incluso de Arteaga y Ramos Arizpe y de otras zonas del estado", dijo.

Aseguró que en su expediente no existen sanciones o irregularidades, por lo que se presentará una demanda laboral.

Explicó que su cliente no tiene algún motivo de su baja y el argumento que se le dio por parte de Recursos Humanos fue que no tienen para pagarle su sueldo.

"Nos dijo que no hay ningún problema, que ella no tiene ninguna queja. Ella tiene acreditados sus exámenes de control y confianza. Que lo único que sucede es que no tienen dinero para pagarle", resaltó.

Indicó que hasta el momento se califica el despido como injustificado, toda vez que, la dependencia mantiene convocatorias abiertas para contratación de personal, así como tiene en capacitación elementos que próximamente se unirán a las filas. "Esto es absurdo ya que se están preparando academias y nuevos elementos por lo que no coincide con esta explicación", manifestó.

Por su parte, María Alcántara dijo que tenía seis años y medio de laborar en esta corporación.

Destacó que hasta el momento se tiene conocimiento que los despidos se han registrado solo en la FGEC y no en otras dependencias estatales.

"El jueves me informaron, hay muchas personas dijo la de Recursos Humanos que eran personas de diferentes regiones, policías y administrativos de varias regiones como Acuña, Piedras Negras y Torreón", explicó.

De manera extraoficial se dio a conocer que han sido alrededor de cien personas las que fueron dadas de baja de sus trabajos.

Lo anterior se da luego de que en el pasado mes de mayo la FGEC emitiera una convocatoria para reclutar médicos generales, criminólogos, criminalistas y psicólogos, así como interesados en participar en los procesos de selección de aspirantes para la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y agentes del Ministerio Público.