Mueren sin completar esquema de vacunación

La Secretaría de Salud de Coahuila presentó ayer la mortalidad en pacientes post-vacunados contra el COVID-19 en la entidad. El titular de la dependencia, Roberto Bernal Gómez, dio a conocer que en el estado se tiene reporte de ocho defunciones y explicó que se trata de personas que en su mayoría, no habían completado el esquema de vacunación contra la infección de SARS-CoV-2 y cuyos síntomas de la enfermedad se presentaron antes del día de 14.

El secretario indicó que para hablar de una infección post-vacunada, las personas fallecidas debieron completar su esquema de vacunación y que hayan pasado más de los 14 días en mención. "Ninguna de nuestras defunciones llenó estos requisitos, todos, o no estaban completos (en el esquema) o no habían pasado 14 días antes de presentar los síntomas y después de la segunda dosis", aseguró.

Por otro lado y sobre la desconfianza que ha generado entre algunos docentes la vacuna de CanSino, Bernal Gómez citó que algunos países europeos dejaron de utilizar la vacuna de AstraZeneca porque pensaban que había muchos fenómenos tromboembólicos y comenzaron con la aplicación del biológico de Pfizer/BioNTech.

"¿Cuál fue el resultado?, el resultado fue el mismo, la misma inmunidad y las mismas complicaciones, es el único estudio en el mundo que ha demostrado esto, no tenemos evidencia que después de una vacuna china vamos a poner otra vacuna, no existe nada escrito en el mundo, no hay ninguna evidencia en el mundo", dijo.