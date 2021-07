Martha Higareda estaría de romance con ex de Yanet García

La actriz y productora mexicana Martha Higareda, fue una de las celebridades de 'alto nivel' que presenció la pelea entre Dustin Poirier y Conor McGregor.

Martha asistió al UFC 264 junto a Justin "The Big Pygmy" Wren y Lewis Howes, quien es recordado por su relación con la influencer de Monterrey, Nuevo León, Yanet García.

En una fotografía, Lewis aparece abrazando a Martha por la espalda, por lo que rápidamente comenzaron los rumores de que ambos comparten una nueva relación sentimental.

De acuerdo a una revista de espectáculos, hace apenas una semana el escritor y la 'chica del clima' habían terminado su relación por presuntos celos de él por su cuenta de OnlyFans.

"No podía con los celos, le decía que una cosa era mostrarse sexy y sensual y otra era mostrar sus partes íntimas, que eso no iba con él. También, le decía que con la fortuna de él, ella no tenía necesidad económica de estar en esa plataforma porque, además, los comentarios obscenos de la gente comenzaron a crecer y le exigían que saliera desnuda o cancelaban su suscripción", aseguraron al editorial.

Tras los rumores, ninguno de los dos artistas mencionó algo al respecto.