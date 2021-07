Marisol González abandona 'Hoy' por trabajo de su esposo en Torreón

Hace unos días, Marisol González dio a conocer que dejará el programa Hoy tras dos años de formar parte del matutino.

Aunque en un principio no dio las razones por las que tomó tal decisión, en un video publicado por el periodista Edén Dorantes ella misma dio a conocer que su tierra, Torreón, tiene que ver con su salida del programa.

"Tengo varios viajes a Torreón, de donde yo soy. Mi esposo va a hacer algunos proyectos por allá. Por eso pedí un tiempo. Creo que cuando lo traté de decir no me expliqué bien por la lloradera, pero esa es la razón", pronunció.

En el videoclip, Marisol externó que en unos días se despedirá definitivamente de Hoy.

Añadió que le costará mucho irse de dicho proyecto.

"Es muy complicado, me costó mucho, he tenido altibajos; de repente me sentía muy triste y lloraba mucho, pero vale la pena también por sacar adelante a lo más importante, que es mi pilar: mi familia. No pasa nada si de repente te das un tiempo para ellos, ellos lo necesitan", contó y agregó que no descarta volver a Hoy.

"Realmente es un tiempo, por proyectos de mi esposo; no será para siempre. Yo era la más feliz en 'Hoy', pero vamos a ver qué pasa. Ahorita no quiero pensar tanto en qué sigue, sino en disfrutar de la familia, será como mes y medio aproximadamente".