Más niños de Coahuila acompañan a sus padres en el mercado informal

Uno de cada cien niños en Coahuila trabaja, de acuerdo a la Secretaría del Trabajo del estado. A raíz del confinamiento y la suspensión de clases presenciales, no se identificó por parte de la dependencia un aumento en este sentido, no obstante, se observa que más menores acompañan a sus padres, en el caso de quienes laboran en la informalidad.

Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo en el estado de Coahuila, dijo que el uno por ciento de la población infantil en el estado desarrolla alguna actividad económica e indicó que esta cifra es la mitad de lo que se tenía registrado en los últimos años. Indicó que, derivado de la pandemia por COVID-19, ha crecido este acompañamiento de los niños con padres en el mercado informal.

"No encontramos a menores solos, trabajando, encontramos a menores acompañando a sus padres a trabajar en actividades informales, que es una situación distinta, no quiere decir que estén trabajando, esto no está contabilizado porque no hay denuncias", expresó.

Señaló que el pasado 18 de junio se lanzó la página web Coahuila sin Trabajo Infantil, donde se busca que se denuncie, en caso de que se identifique algún caso fuera de la edad permitida, que es de 15 a 17 años si cuenta con un permiso de la Secretaría del Trabajo. No obstante, indicó que hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia formal mediante esta plataforma ni en el teléfono que fue activado para recibir estas irregularidades.

Por otra parte, la funcionaria dijo que se han incrementado las solicitudes de permiso de trabajo, especialmente en esta temporada, donde los jóvenes han salido de vacaciones y que buscan aprovechar el tiempo libre en alguna actividad que les genere una remuneración económica.

En este sentido, consideró que no se detecta una problemática preocupante en términos del trabajo infantil en la entidad.

Indicó que se cuenta con los protocolos que se han implementado a través de la Comisión Intersecretarial de Trabajo Infantil, donde además de la Secretaría del Trabajo están la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), DIF estatal y municipales, la Secretaría de Educación y la de Salud, lo que ha permitido disminuir, en los últimos años, un 50 por ciento esta actividad en Coahuila.

"Seguimos trabajando para que este fenómeno se erradique totalmente de la entidad", dijo.

La secretaria dijo que en la plataforma web se informa sobre las actividades económicas que sí están permitidas para ser realizadas por los menores de edad, bajo qué rangos de edad y en qué circunstancias.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en su censo del 2019, estimó que en el país 3.3 millones de menores de edad entre 5 y 17 años se encontraban en condiciones de trabajo infantil.

Esta cifra representa una tasa del 11.5 por ciento, por lo que Coahuila está por debajo de la media nacional.