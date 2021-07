Oliver Stone revive asesinato de John F. Kennedy en nuevo documental

Treinta años después de “JFK”, Oliver Stone regresa al asesinato de John F. Kennedy, esta vez en un documental.

“JFK Revisited: Through the Looking Glass” es una especie de anexo de no ficción a una de las películas más sensacionales y polémicas de Stone. Es probable que el documental, que se estrenaba el lunes en el Festival de Cine de Cannes, dé lugar a otra ronda de discusiones sobre la tragedia estadounidense y los métodos de Stone. Pero para el cineasta de 74 años, fue una manera de responder a sus críticos y ahondar en una historia con la que será siempre vinculado.

“Yo era relativamente un novato cuando salió esa película. Era ingenuo. No sabía que me iban a golpear así y fue duro”, dijo Stone en una entrevista. “Se volvió como si yo no fuera digno de confianza. En Hollywood, me etiquetaron como un ‘teórico de la conspiración’, que creo que es un término de un documento de la CIA de 1952, un intento de desacreditar a la gente. Pero al público le gustó la película. Como película, funcionó”.

“JFK” fue nominada a ocho premios Oscar, incluyendo a mejor película, y ganó dos. Recaudó más de 200 millones de dólares. Pero también estuvo rodeada de interrogantes sobre su factibilidad. “JFK Revisited” igualmente plantea dudas. Varios servicios de streaming se abstuvieron de distribuirla en parte por la verificación de hechos. En Cannes, la película ha conseguido estrenos en varios países y busca un distribuidor en Estados Unidos.

El documental de dos horas, que originalmente duraba el doble, no hace declaraciones sobre quién mató a Kennedy. Se basa en parte de millones de archivos gubernamentales que se han publicado en los años que transcurrieron desde “JFK”. En 2017, el presidente Donald Trump retrasó la publicación de más documentos, citando seguridad nacional.

“JFK Revisited” ahonda en las inconsistencias en la autopsia de Kennedy, el manejo evidencia clave y los supuestos vínculos de Lee Harvey Oswald, el asesino de Kennedy, con la CIA. Y sus sospechas más profundas (no muy distinto que en “JFK”) son hacia los servicios de inteligencia estadounidenses.

“Creo que lo más importante es por qué fue asesinado el presidente Kennedy”, dijo Stone. “Respondimos con nuestra evidencia de que se iba a retirar de Vietnam. La distensión con Cuba estaba en marcha. Se había firmado el tratado de prohibición de los ensayos nucleares. Buscaba una distensión con Rusia. Era un anticolonialista”.

Stone, cuyas películas incluyen “Platoon” (“Pelotón”) y “Born on the Fourth of July” (“Nacido el cuatro de julio”), luchó él mismo en la Guerra de Vietnam.

“Entré como un halcón. Creí que estábamos haciendo lo correcto”, dijo. “Incluso cuando salí de Vietnam, no era un activista. Toma años reeducarnos. Y fui descubriendo más. Para cuando hice (‘JFK’), no sabía lo que sé ahora. La historia de este país está embarrada. No lo hemos contado”.

En películas como “Wall Street”, “Nixon” y “W.” (“Hijo de... Bush”), Stone ha trazado, a través de su propio lente provocador, gran parte de los últimos 50 años de historia estadounidense en películas que dieron a figuras políticas llamativos retratos en la gran pantalla. Pero su relación tanto con Hollywood como con Washington ha decaído en los últimos años. Su última película de ficción fue “Snowden” de 2016, una cinta biográfica que mostraba a Edward Snowden como un héroe estadounidense. Fue laborioso conseguir financiación y apenas se notó su estreno.

“Me rompió el espíritu”, dijo Stone.

Su escepticismo por la democracia estadounidense sólo ha aumentado. “Una plutocracia es más precisa”, dijo, citando la influencia del dinero en las elecciones. “Democracia es una palabra extraña. Está en discusión”.

Al mismo tiempo, Stone se ha sentido atraído a conocer y documentar a algunos de los dictadores y hombres fuertes del mundo. Entrevistó extensamente al presidente ruso Vladimir Putin para una serie de Showtime que fue criticada como aduladora. Ha realizado entrevistas a Fidel Castro y Hugo Chávez y actualmente prepara una serie con el exlíder kazajo Nursultan Nazarbayev.

“Lo que me atrajo de esas figuras fue que están equilibrando a Estados Unidos. Estados Unidos no puede ser la única potencia del mundo. Creo que Henry Kissinger estaría de acuerdo conmigo. Creo que Maquiavelo estaría de acuerdo conmigo”, dijo Stone. “El equilibrio de poder es la única forma en que este mundo puede estar libre de un solo control, un solo tirano. Ese es el verdadero tirano. Estados Unidos”.

“No soy un mal tipo”, agregó Stone. “Y no amo a los dictadores”.

En cuanto a su relación con Hollywood, dijo que intenta no pensar demasiado: “Sólo trato de seguir adelante”. En Cannes, también presentó su corte del director de “JFK”. Pero cuando considera el tipo de películas que se hacen hoy en Estados Unidos, ve poca investigación política o perspectiva internacional.

“Encuentro que muchos cineastas estadounidenses serían muy buenos, pero se ocupan de cuestiones de delincuencia, que está en la televisión todo el tiempo. Son muy buenos con la violencia. Excepto por unos pocos, nunca van en contra de la política exterior estadounidense, lo cual está mal. Está mal”.

“Estados Unidos se está autocensurando. Está censurando a Facebook, está censurando al expresidente. Estamos asustados. Tenemos miedo de oír la verdad”, continuó Stone. “A veces tienes que escuchar a los Alex Jones del mundo. Debes tener distintos puntos de vista”.