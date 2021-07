Las industrias en La Laguna operan 30 ó 40% abajo por alzas en insumos

El sector industrial opera al 60 ó 70 por ciento de su capacidad, en una recuperación paulatina de sus ventas, sin embargo, enfrentan, a la par, alzas en los insumos y combustibles, lo que impacta directamente sus márgenes de utilidad.

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que la recuperación va en aumento, mejor que el año pasado, pero no como en el 2019, pues indicó que ha habido diversas afectaciones a este sector, como fue el desbasto de gas natural a inicios de 2021, así como el alza en insumos como son los combustibles y sobre todo, el acero.

"Nos están sube y sube los insumos y nosotros no hemos podido repercutir en los precios, entonces nuestras operaciones están muy emproblemadas con el tema de las alzas", comentó, "escasez hemos tenido en chips, lo que repercute en que las plantas automotrices en la región disminuyan, han cancelado ciertos modelos de carros y eso le quita ciertas líneas a ciertas fábricas, sí nos está pegando la cuestión de los chips por la cadena completa de valor en el sector automotriz".

El titular de la Canacintra dijo que las alzas en los insumos han sido lo que más golpea a este sector de la industria de la transformación, pues las empresas han tenido que absorber cada uno de los incrementos sin poderlo pasar al consumidor final, lo que ha resultado muy complicado.

"Vienen muchísimos: el acero, de julio del año pasado a la fecha, lleva un 137 por ciento de aumento, yo tengo productos, en mi caso particular, que ya no me conviene venderlos, le estoy perdiendo, entonces esas ventas me merman utilidades, subió el plástico, la pintura, el acero, el diésel, el gas de los hornos, la gasolina para los traslados, la dificultad ahorita estriba en los flujos, es donde tenemos, principalmente, el atorón", comentó.

González Silva dijo que no existe un flujo adecuado debido a los incrementos, lo que merma las utilidades, ocasionando que los márgenes de utilidad se vean muy reducidos.

"Nuestros márgenes de trabajo son chiquitititos", dijo.

Aunado a ello, las empresas deberán lidiar con las nuevas reformas a la Ley en términos del outsourcing. El industrial señaló que, en la subcontratación como tal, no es complicado pasar a los trabajadores a la empresa, lo que no preocupa, pues es hacerse responsables por sus propios empleados, pero indico que el problema está en la cuestión fiscal, donde hay muchas dudas en cuanto a cuál proveedor se le necesita pedir registro y a cuál no, qué facturas valen y las que no, cuál es la declaración fiscal real.

"Lo que menos peleamos es el tema del outsourcing", dijo.