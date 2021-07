No sé qué habría sido de mi vida sin Mecano: Ana Torroja

Hace 40 años Mecano llegó a su vida para cambiarla por completo y llevarla, por medio de "la fuerza del destino", hacia un rumbo profesional "maravilloso" que a la vez encajó perfecto en su vida personal.

Ana Torroja estará siempre agradecida con la agrupación que formó al lado de Nacho y José María Cano, ya que, pese a que se disolvió y todo indica que un reencuentro no llegará, le sigue dando múltiples satisfacciones.

La madrileña charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de la salida de su nuevo disco, de nombre Mil razones; con una sonrisa de oreja a oreja presumió el material y además reveló que no tiene ni la menor idea de qué hubiera sido de su vida si no hubiera sido parte de Mecano.

-¿Cómo estás?

Muy bien, encantada de verlos. Un saludo a toda la gente de Torreón, Coahuila. Tengo mucho que contar y muchas ganas de vivir todo esto tan bello que me está pasando a través de la música y en concreto a través de Mil razones, mi nuevo disco.

-Cuéntanos los detalles de este material discográfico.

Es un álbum que arrancó hace dos años y que está hecho de la mano de productores de la música electrónica que también son artistas, gente muy joven que me ha inspirado bastante y me ha motivado para seguir haciendo música y canciones; de la mano de ellos he vuelto a mis raíces, al pop electrónico.

"Al trabajar con gente tan diversa ha nacido un disco muy ecléctico, lleno de mundos y de colores diferentes, así que estoy muy feliz. De momento la gente me está enviando comentarios muy positivos acerca del material".

-¿Cuáles son esas "razones" que hoy en día te hacen sonreír y te impulsan a vivir?

El hecho de estar aquí, de tener salud, de estar rodeada de personas que me quieren como mis amigos, mi familia y mi público. Estamos viviendo todavía un año muy gris y extraño y por toda esa gente que no ha sobrevivido tenemos que levantarnos todos los días con una sonrisa y con el Sol ahí aunque no salga, aunque el día esté gris, pero el Sol siempre está ahí detrás de las nubes; entonces tenemos que seguir hacia delante con motivación, fuerza y ganas.

-Recién salió el sencillo Hora y cuarto, en el que colabora Alaska; sin duda ha sido un suceso. ¿Cuál es tu apreciación sobre la forma en el que la rola está conectando con tus fans y los de la integrante de Fangoria?

La canción nos está dando muchas alegrías; es de esos temas que llegaron durante la pandemia, en el tiempo de espera. Cuando la escuché sentí realmente que tenía todos los ingredientes para ser esa rola que pudiéramos hacer juntas Alaska y yo, algo que deseábamos bastante y, bueno, nunca se había dado.

"Hora y cuarto contiene todos esos elementos, es un poco retro, pero actualizada; es bailable, tiene una letra divertida con un diálogo y pensé que le gustaría a Alaska, se la mostré y le dije que me encantaría que la hiciéramos juntas y así fue. Hicimos el video y quedó muy divertido. Confío en que esta pieza será un documento histórico".

En YouTube, la mayoría de los comentarios hacia el video son positivos.Esta colaboración es histórica" y "Este dueto representa tanto que no me contengo" son algunas de las palabras que han escrito los fans; es de suponerse que te sientes entusiasmada al ver tan buena respuesta.

He visto muchos comentarios. La gente está emocionada y esa misma emoción es la que nosotras hemos tenido al encontrar este regalo de Hora y cuarto y ver cómo la gente lo está recibiendo es muy bonito, además de que con este dueto ha salido a relucir que no hay ni habrá ninguna rivalidad con Alaska como ciertas personas lo imaginaban.

-Independientemente de la música, ¿qué te une a Alaska?

Alaska y yo nos queremos bastante. Nos une una trayectoria paralela musicalmente hablando y una etapa en España de la cultura y de la historia de la música muy importante culturalmente hablando, dentro de la historia de mi país, que luego trascendió a Latinoamérica.

"Hemos vivido un momento histórico que fue el de transición, el momento de la libertad, de los no tabúes o por lo menos de empezar a trabajar en la tolerancia y el respeto. Hay cosas personales que nos unen que hemos ido descubriendo por el camino. Las dos somos muy honestas, directas y claras a la hora de decir las cosas y además nos encanta el número 13 por diferentes razones.

-¿Qué puede pasar en 'Hora y cuarto' en la vida de Ana Torroja?

¡Uy! Pueden pasar muchas cosas o ninguna. En estos días pasan una, dos o tres entrevistas y yo feliz, hay otros días en los que estoy tranquila y me doy el tiempo de desayunar sin prisa o de sentarme en el sofá a ver una serie o una película.

-Ahora que hay una reactivación en cuanto a conciertos se refiere, seguramente estás ansiosa de volver a pisar un escenario, ¿no es así?

Extraño mucho volver a cantar en un escenario. Echo de menos sentir el calor de la gente y esa conexión que se genera entre el público y el artista. El 25 de julio arranco la gira en España y luego regreso a México e iremos viendo la cuestión de los semáforos con el fin de encontrar dónde tocar. Cantar en un escenario es algo que no se puede suplir con nada, hemos hecho "streaming", sin embargo, falta la conexión con los fans.

-Siempre te has reinventado, pero ¿cómo ha sido para ti evolucionar en un mundo donde prevalece la inmediatez?

La evolución está en la naturaleza, es una ley de vida, ya que todo está en constante movimiento y evolución y así lo siento yo en mi vida diaria y profesional. Me gusta rodearme de jóvenes, aprender de ellos, aprender otras fórmulas de crear.

"Nunca había grabado un disco o compuesto una canción tan rápido. Tienen -los chavos- las cosas tan claras en su cabeza, yo siempre le doy mil vueltas a todo y ellos lo ven clarísimo desde el minuto uno, esa velocidad de creatividad es impresionante. Ahora, hoy en día se escriben canciones sabiendo que tienen que enganchar en los primeros segundos porque si no, la gente pasa a otra cosa y esa melodía se perdió en el limbo. Hoy en día hay que renovarse o morir y no me quiero morir todavía".

-Recién se cumplieron 40 años de la salida del tema Hoy no me puedo levantar. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que Mecano grabó el tema y el instante en el que salió a la radio?

Recuerdo todo eso con mucha ternura. Tengo una sensación, porque lo he vivido y esas cosas no se olvidan, de ingenuidad, de ignorancia en ese momento, de desconocimiento del medio musical, de no saber dónde me estaba metiendo.

"La primera vez que entré a un estudio de grabación me parecía aquello como una catedral y cuando me puse unos auriculares por vez primera y me escucho a mí misma me sentía rara, y luego cuando escuché el tema en la radio era como si fuera otra persona, era como escuchar a alguien que no era yo, era una situación muy extraña de la que luego me acostumbré".

-¿Imaginas la vida sin Mecano, es decir, si el grupo no hubiese llegado a tu vida?

No sé qué habría sido de mi vida. El destino siempre ha tenido muchos regalos para mí, los he visto y los he sabido aprovechar y disfrutar. No sé qué habría sido de mí, no tengo ni la más remota idea; yo creo que hubiese hecho algo que tuviera que ver con la creatividad, mas no sé qué.