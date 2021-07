Erika Buenfil realiza 'candentes' declaraciones con Yordi Rosado

Dentro del programa de entrevistas de Yordi Rosado, la actriz, Erika Buenfil, hizo fuertes revelaciones de su vida privada.

La regiomontana comentó que le gusta que la aprieten al besar y destacó que a ella le fascinan los hombres que la tratan mal.

"Sí me gusta que me aprieten al besar, y que me traten mal, ahí me quedo. Donde me dan la nalgada, ahí me quedo", bromeó la también cantante.

En la emisión, Yordi aprovechó para revelarle a la llamada "Reina del TikTok" que fue su "crush"en un momento de su vida, pese a que él ya se encontraba casado.

"Te voy a confesar una cosa, y a todo mundo, en uno de esos viajes (Con Otro rollo), no te conocía tanto y te oí, simpática y estabas atacada de la risa y hablabas de unas carnes asadas en Monterrey. De repente agarré, volteé y dije, 'que simpática es', yo estaba casado, y entonces dije, 'si no estuviera casado me encantaría salir con ella'", confesó Rosado.

Ante las palabras del presentador, Buenfil dijo, "¡Ay mira que chistoso!" y entonces la charla continuó de manera amena.