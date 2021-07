Loreley Velázquez, el orgullo de El Dorado de Gómez Palacio

El barrio de El Dorado de Gómez Palacio puede presumir que tiene un gran talento. Se trata de Loreley Velázquez.

La vocalista de Sonora Everest cuenta con una amplia trayectoria musical, motivo por el que fue invitada al programa El sonidero lagunero, el cual tiene el objetivo de difundir el talento local.

"Tengo una larga trayectoria musical dentro del ámbito de la Comarca Lagunera. A los 14 años comencé a cantar en un grupo versátil y luego tomé clases de música", comentó al inicio de la emisión que se transmitió ayer en la página y las redes oficiales de esta casa editora.

Velázquez comentó que estuvo en un grupo de su padre llamado Fuego y luego trabajó en otras propuestas, antes de integrarse a la Everest.

"Recibí la invitación para formar parte de la Orquesta de Pandava´ s, ahí duré 12 años y luego ya vino la invitación a integrarme a la Sonora Everest, sin duda, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida".

La cantante abrió su corazón durante la charla. Comentó que seguir su sueño musical ha sido la razón por la que se ha perdido varios eventos familiares.

"Yo creo que ese ha sido el mayor sacrificio que he tenido que hacer. No he podido estar en varios momentos especiales de mis dos hijas, sin embargo, ellas me comprenden y me apoyan", manifestó.

Contó también que el acoso por parte de varios caballeros ha estado presente en su carrera, pero aclaró que no ha ocurrido con sus compañeros de la Sonora Everest.

"Ellos me respetan y me cuidan porque sí es muy común que en los eventos algunos hombres manden papelitos con mensajes obscenos. Eso ha sido muy incómodo, pero hasta ahora no ha pasado a mayores", sostuvo.

Por otro lado, Velázquez compartió que la Everest recién lanzó el sencillo Te apuesto, el cual se encuentra sonando en todos lados.

"Es una colaboración con Los Candelosos de la Cumbia, grupo de Buenos Aires, Argentina, en donde la Everest ha dejado huella desde hace varios años", expresó.