El café 'más perrón' de La Laguna

Con la llegada del verano a la región acompañado de las tan esperadas lluvias, el calor abrasador ha dado tregua a los laguneros, por lo que los fines de semana se antojan para dar un paseo matinal en compañía de las mascotas.

Los caminos domingueros habituales son en la Alameda de Torreón, a lo largo de la Morelos o en el Paseo Colón. Y para quienes a media caminata se ven sorprendidos por el hambre, existe un lugar especial, en donde son bienvenidos los acompañantes de 4 patas

'Rigoletto Café Dog Friendly', está ubicado sobre el Paseo Colón entre las avenidas Matamoros y Morelos. María Estela Duarte, propietaria del lugar, aclaró que el sitio es "dog friendly" específicamente, pues lo que se busca es evitar posibles problemas entre especies.

Al ser un lugar para amantes de los perros, lo que se pretende es que puedas disfrutar de un rato agradable, conociendo a otros canes y a sus dueños, buscando crear una comunidad en donde el amor a los 'lomitos' sea la base de todo.

"Yo viví un tiempo en la CDMX y me impresionaba mucho que en locales súper chiquitos, tenían permitido el ingreso de mascotas. Entonces al regresar, me di cuenta de que en Torreón no existía un lugar así e incluso había muy poca tolerancia a las mascotas en general".

EL HOMENAJE A UN AMIGO QUE SE FUE

Para María Estela, la historia de su emprendimiento tuvo un comienzo cargado de sentimientos: "Tenía un perrito que se llamaba 'Pecas', se me enfermó mucho tiempo y desgraciadamente le pasaron muchas cosas que aunque se estuvieron tratando, no mejoraron. Era mi cachorro más allegado y yo sufrí mucho con él, fueron tiempos complicados".

"Cuando 'Pecas' se fue, un amigo a quien le trabajaba Redes Sociales, me ofreció rentar el local. Fueron pasando cosas y llegó a mi vida un nuevo cachorro: Rigoletto. Entonces todo se fue dando, vimos la oportunidad que se presentaba con el Paseo Colón los domingos, así que decidimos comenzar este proyecto".

LA PANDEMIA: EL PROBLEMA QUE SE VOLVIÓ UN IMPULSO

Rigoletto abrió sus puertas el mes de enero del 2020 y tan solo dos meses después, el panorama se ennegreció para el negocio. "Teníamos tan solo un par de meses operando y de hecho, la misma semana en que llegó la pandemia, en mi trabajo cayeron recortes de personal. Al quedarme sin empleo formal, la situación fue de echarle todas las ganas al café para mantenerme".

"Estuvimos vueltos locos durante ese tiempo, cambiamos días de apertura, reduje horas, tuvimos mucho movimiento. Afortunadamente las redes sociales me dieron buenos resultados, pues pude ofrecer los paquetes para perro y los pasteles, ya que podían darse para llevar o en servicio a domicilio, con eso fue que salimos adelante".

DESAYUNOS: PARA DOS Y CUATRO "PATAS"

Para vencer hasta al más grande de los antojos humanos, puedes encontrar hamburguesas, enchiladas, nachos, ensaladas, sándwiches, hot cakes huesitos y hasta wafles, mientras que para los peludos, el menú es similar, aunque hecho única y exclusivamente con ingredientes que los perros pueden comer.

"Tenemos menú para perritos aquí en la cafetería, contamos con gorditas, paletas congeladas, hot cakes, taquitos… todo está hecho con ingredientes que pueden comer como avena, frutas, yogur, nada tiene grasa ni azúcar. Además está el menú para piñatas, puedes venir y reservar para festejar el cumpleaños de tu lomito, donde podrá disfrutar de un pastel muy especial.

Rigoletto es un lugar que te permite disfrutar un buen momento junto a tu perro.

En Rigoletto podrán disfrutar de la compañía de otros perros.

Es un espacio donde tu perro puede disfrutar de un trato especial para él, incluso puede celebrar su cumpleaños.