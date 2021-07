'Te lo pago', dice Markin López a 'Benito' sobre apuesta del Cruz Azul Vs. Santos

El actor, Octavio Ocaña, famosos por su personaje de “Benito” en la serie Vecinos cuya temporada número 11 terminará este domingo, mandó un ultimátum a su colega lagunero, Markin López, en una pasada entrevista vía zoom con El Siglo de Torreón.

Ocaña, fiel seguidor del Cruz Azul le apostó a Markin, fan del Santos Laguna, que la Máquina Celeste ganaría el pasado torneo, algo que sí ocurrió.

Según dijo en la charla, el intérprete del “Zombie” en Club de Cuervos y él, apostaron una playera y una botella de vino. A la fecha, López no se ha reportado.

“Markin me apostó una playera y una botella de vino y a la fecha no ha pagado, me tiene que pagar, pero nomás se hace loco. Les encargo que por favor le digan que salde su deuda”, dijo entre risas.

#Espectáculos En entrevista con @octapl, el actor exige que @markinlopez le pague la apuesta ⚽️ pic.twitter.com/9rDoBHW9Lm — El Siglo de Torreón (@torreon) July 5, 2021

El Siglo de Torreón buscó a Markin y comentó que si no ha saldado su deuda es porque Octavio se la vive con su futura esposa, por lo tanto no ha podido verlo.

“Qué pasó mi Tavito cómo andas, oye ya me corrieron el chisme de que andas diciendo que no te pago la apuesta del Cruz Azul, Santos; que tu playera, que tu pomo, te lo pago, pues si no te he visto andas ahí de enamorado que te casas; un pomo, para lo que tomas”.

Por último, Markin lamentó que Octavio únicamente haya visto campeón el Cruz Azul una sola vez por ahora.

“Que mala onda que solo hayas visto campeón al Cruz Azula una vez en tu vida, nosotros los laguneros hemos visto campeón al Santos, ‘ora veras’, seis veces”, sostuvo.