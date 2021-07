Libertad, el filme de la adolescencia y clase social que cautivó en Cannes

La española Clara Roquet vio cumplido este jueves su sueño de estrenar "Libertad" en Cannes. Una historia sobre el despertar de la adolescencia y sobre la distancia entre clases sociales, cuyo éxito vivió a distancia a la espera de finalizar su cuarentena por coronavirus.

La cinta recibió el visto bueno del certamen en 2020, cuando no se celebró por la pandemia, pero la directora prefirió esperar un año y volver a tentar a la suerte en este, donde ha sido proyectada en la sección paralela Semana de la Crítica, que se inauguró el miércoles y se clausurará el día 15.

"Ha sido muy emocionante verla la primera vez con público y verla aquí. Teníamos mucha expectativa y creo que se ha cumplido. Después de la pandemia, volver también a ver un cine lleno, volver a estar en las salas, es una maravilla", cuenta a Efe la actriz Nora Navas.

La película cuenta la historia de Nora (María Morera), una adolescente que pasa el verano en familia en la costa española. La llegada de Libertad (Nicolle García), hija de la mujer colombiana que cuida de su abuela con alzhéimer, revoluciona su existencia en un momento en que su entorno se ve resquebrajado por esa enfermedad y el posible divorcio de sus padres.

"Hay una cosa a la que puedes decir que no a las generaciones anteriores: la moral, el dinero y la enfermedad, pero es muy difícil, te has de reinventar mucho porque son losas que se transmiten de generación en generación", señala Navas, que interpreta a la madre de Nora.

El peso de las convenciones queda patente en la cinta, donde la amistad entre ambas jóvenes se ve dificultada por su lugar en sus respectivas familias.

"Nora es una adolescente y lo que le llega de información le llega por su madre. Si su madre le dice 'Esto es así', se lo va a creer. Para ella, Libertad es el divertimento del verano y de su vida, tal vez, la va a sacar de su burbuja y le va a enseñar mundo", añade Morera.

En el corto "El adiós", Roquet ya exploraba una temática similar, la de Rosana, una criada boliviana que lleva toda la vida trabajando para una familia rica.

"Creo que no hay ni homenaje a esas mujeres ni crítica (a las otras). No creo que haya una intención, hay una realidad, que es que la posición que te toca en la vida cuesta romperla", señala Navas, conocida por "Pa negre" (2010), "Felices 140" (2015) o "Dolor y gloria" (2019).

RIVALIDAD ENTRE FAMILIAS

Su personaje vive como una amenaza el cariño que tiene su madre a la cuidadora y la creciente amistad entre las respectivas hijas: "Siente que cuida mejor a su madre que ella misma. Hay una especie de rivalidad extraña (...) Es muy fácil ser abierto y ser súper cool cuando no te ponen en entredicho", comenta.

Morera empezó su trayectoria profesional a los 14 años en "La Vida sense la Sara Amat" (2018), de Laura Jou, y dice no sentirse completamente identificada con este nuevo personaje.

"En los primeros años de adolescencia, a los 12, 13, me reconozco un poquito más, pero creo que siempre he sido un poquito más madura de lo que me tocaba por lo que he vivido. Esa inocencia tal vez la perdí antes".

A Roquet esta película podría hacerle ganar la Cámara de Oro a la mejor ópera prima de todo el festival.

Se estrena en el largometraje, pero empezó como coguionista de películas como "10.000 km" y "Los días que vendrán", de Carlos Marques-Marcet, o "Petra", de Jaime Rosales.

"Clara es muy especial. En el rodaje era muy rápida solucionando todo. Poner experiencias suyas o cosas de su familia es lo que hace especial a la familia y a los personajes, que están superbien definidos todos", recalca Morera.

El esperado estreno este jueves de su cinta quedó deslucido por la ausencia de Roquet. "Hoy ha sido un día entre feliz y triste. Ella se encuentra bien, pero en casa, confinada", dicen de ella sus dos actrices, en un ajetreado día de pases oficiales y encuentros con la prensa.