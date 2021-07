Alcalde de Torreón pide 'colaborar' para mantener inercia en regreso a clases

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, manifestó su deseo de que la reactivación del sector educativo en la región se mantenga en los próximos meses, esto de cara a la realización del próximo ciclo a partir del mes de agosto y suponiendo la inercia a la baja de contagios del COVID-19.

Fue durante ayer miércoles que el mandatario local hizo referencia a la situación sanitaria que se vive actualmente a nivel nacional con los repuntes de contagios del virus, además de la presencia de las llamadas nuevas “variantes” que han impactado en valores como la ocupación hospitalaria en ciertos estados.

“Yo espero que las clases se puedan reanudar ya en este próximo ciclo escolar, ojalá al cien por ciento y si no, pues de la mejor manera posible, pero ya que se pueda volver a tener la actividad normal que todos queremos, hay que seguirnos cuidando, hay un nuevo brote en algunos estados, ya volvieron al color amarillo, al color naranja, quiere decir que no hemos salido y sigue avanzando la vacunación, eso no ayuda a todos, pero tenemos que seguirnos cuidando”.

Zermeño Infante apeló al apoyo de los padres de familia y maestros en la aplicación de los protocolos sanitarios, de forma que se pueda regresar a la actividad de clases que se tenía hasta antes de la pandemia, aunque en todo momento cuidando todos los aspectos necesarios para la prevención del contagio.

“Yo espero que aún con la pandemia, con todos los protocolos y cuidados, la actividad escolar se pueda retomar cuidándonos y teniendo conscientes a padres de familia y maestros, pero que ya nuestros hijos puedan volver a las aulas, porque muchos de ellos ya perdieron un año, muchos de ellos no tienen manera de seguir las clases por Internet o por medios electrónicos”, reflexionó.