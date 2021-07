Denuncian múltiples robos en Centros de Atención Múltiple en Lerdo

Son tres veces las que este año los ladrones se han metido a robar a los Centros de Atención Múltiple (CAM) de Lerdo, donde las bardas están bajas, no hay alumbrado funcional y la Policía Municipal no hace rondines de vigilancia, a pesar de haber sido solicitados varias veces a la presidencia municipal.

Los ladrones afectan a niños desde preescolar hasta jóvenes de entre 18 a 50 años de edad que estudian en los CAM de Lerdo.

Karime Caldera, directora del CAM 29R en Lerdo, cuya característica es que brinda educación especial para personas de 18 a los 50 años de edad con capacidades diferentes, explica que les han robado casi todo, prácticamente ya no tienen con qué trabajar y son escuelas que no tienen ninguna cuota o ingresos por los servicios que ofrecen. En este plantel se enseñan oficios a personas con capacidades diferentes para que puedan integrarse a la sociedad y en el caso de los niños les ayudan en su formación integral a un ritmo que ellos puedan seguir.

En este Centro se trabaja en el área de cocina, carpintería, jardinería y belleza. En diciembre les robaron por primera vez en la zona del área de cocina. En aquella ocasión, los ladrones abrieron el barandal, violaron las chapas, metieron incluso camionetas, con base en las huellas que encontraron los peritos, y se robaron los refrigeradores, las estufas los tanques de gas y las computadoras. Interpusieron la denuncia pero no hubo detenidos. Hace un mes se volvieron a meter los ladrones, ahora en la zona de intendencia donde se robaron tinas, artículos personales de los trabajadores y computadoras muy antiguas además de maquinaria antigua.

Este lunes pasado nuevamente robaron, se metieron por el lado del CAM para preescolar y hasta secundaria contiguo y que solo divide una malla ciclónica. Se llevaron todo lo relacionado con carpintería que quedaba.

Actualmente son 35 alumnos los que tienen en la escuela del CAM y el próximo año esperaban dar servicio a más de 45. "Esto se nos sale de las manos porque ha habido muchas escuelas de la Secretaría que han robado", dijo la directora.

Caldera pidió apoyo al Ayuntamiento para poder levantar las bardas y colocar la concertina que es el alambre de púas para delimitar el perímetro pero se requiere apoyo en ese sentido para el CAM contiguo que es el 18L porque ambos CAM tienen el mismo nombre, Margarita Maza de Juárez, y además están pegados en el mismo terreno sobre la calle que está en medio del CBTIS 4 y la escuela Ricardo Flores Magón. Ambos CAM ya no cuentan tampoco con bombas para el agua por lo que carecen del servicio. Tampoco cuentan con alumbrado en el interior lo que facilita además el acceso a los ladrones.

"Pedimos al presidente Homero Martínez Cabrera que voltee a vernos como una escuela especial que tenemos muchas necesidades y que brindamos un servicio a estas personas para que puedan aprender un oficio y que se puedan sentir útiles e integrarse a la sociedad, le pedimos mucho que nos apoye con la vigilancia policiaca y que nos dé una facilidad de poder alzar las bardas ya que por parte de la secretaría tampoco existe el recurso para que tengamos un velador", dijo la directora.

En el CAM se brinda el servicio desde las 8 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes y actualmente están de manera virtual pero para cuando se presenten de manera ya presencial no van a tener qué ofrecerles.

"Les pedimos mucho al Municipio que nos arreglen la luz yo me he cansado de meter oficios ahí a la Presidencia para que nos pongan reflectores o nos ayuden con la luz para que la policía pase, simplemente hasta para botes de basura y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta", dijo.