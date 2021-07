Vuelven a vandalizar Memorial de desaparecidos

Por enésima vez fue vandalizado el Memorial dedicado a más de dos mil personas desaparecidas de Coahuila y que se ubica en la Alameda Zaragoza de Torreón.

La presidenta del Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Vida), Silvia Ortiz de Sánchez-Viesca, dijo que hace unos cinco días se percataron de que habían roto el vidrio que resguarda dos piedras quemadas que para las familias son los testigos mudos de lo que sucedió en los ejidos de Patrocinio, en San Pedro de las Colonias y en Estación Claudio, de Viesca. En ambos municipios el colectivo reportó el hallazgo de cientos de fragmentos óseos.

"Hace como cinco días aproximadamente, una persona afín al grupo nos avisa que estaban quebrados los vidrios donde se encuentran las piedras; en ese momento yo le hablo al arquitecto Tomás Galván (director de Obras Públicas en el Municipio) y le digo que dañaron el Memorial nuevamente. Él me dice que iba a verificar qué es lo que estaba sucediendo y que iba a dar orden de que fuera arreglado, pero yo creo que no le hicieron caso o no lo hizo, porque ayer nos habla la misma persona y dice que ya hicieron más daño ahí donde están las piedras", señaló.

Ortiz de Sánchez-Viesca indicó que en el Memorial también hay unas láminas que se presume "las querían arrancar porque están desoldadas".

La presidenta de la asociación civil pidió a las autoridades municipales mayor vigilancia y la reparación de los daños ocasionados, pero también hizo un llamado a la ciudadanía para que "entiendan lo que significa el memorial para nosotros los familiares de personas desaparecidas. Un memorial es para nosotros el lugar donde podemos reencontrarnos con el nombre, porque no es nada más que el nombre de nuestro familiar desaparecido, las familias van y le ponen una rosa, llevan hasta pasteles celebrando el cumpleaños de la persona desaparecida y eso tiene un significado para nosotros enorme. No sabemos dónde están, no los han encontrado, y mientras no tengamos en dónde, ese es lugar de todos nosotros para un reencuentro con los que faltan, no deben hacer esto". El Memorial de Personas Desaparecidas fue inaugurado en 2017, pero desde antes había sufrido diversos daños.

Donde se resguardan los "testigos mudos" hay una leyenda que dice: "Si ustedes los callan, las piedras hablarán... Lucas 19:40".