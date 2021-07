Gremio de bares y cantinas no ha entregado padrón de negocios

La Asociación de Bares, Cantinas, Cervecerías y Comerciantes de Alimentos (Abarcca) no ha entregado a la Jurisdicción Sanitaria VI el padrón que se les solicitó referente a los negocios que requieren las tarjetas de salud, lo que ha retrasado el proceso. El titular de la citada dependencia, Juan Pérez Ortega, dijo que esta información es importante, sobre todo para evitar temas de "coyotaje" durante la puesta en marcha de brigadas para la entrega de las mismas.

"Una de las situaciones que ha retrasado un poco lo de las tarjetas de salud, es que yo les he solicitado un padrón, el cual no me lo han entregado. Ese padrón es importante porque así sabemos a cuántas personas se va a ver en una brigada y eso va a permitir que no haya coyotaje con las tarjetas de salud porque si no se tenemos un padrón, se puede meter a más gente que no amerite la tarjeta o que no esté cumpliendo con los trámites correspondientes", señaló.

El funcionario agregó que el presidente de Abarcca, Juan Pablo Uribe Barraza, hace tiempo proporcionó a la Jurisdicción Sanitaria VI un padrón de 157 establecimientos pero sin en el nombre de las personas a las cuales se les va a expedir las tarjetas de salud.

"Aunque creo que por ahí en una nota él habla de 400, cosa que nunca, nunca me ha pasado ese dato. Lo que yo necesito es un padrón exacto, correcto con los nombres y desde luego que cuentan con todo el apoyo, yo solo quiero evitar que se haga un mal manejo de las tarjetas de salud. Yo le pediría que nos apoye en ese sentido para poderle brindar toda la atención que necesita, lo hemos hecho con Canirac, con Canaco y otras agrupaciones en donde no hemos tenido ninguna dificultad porque nos han proporcionado en tiempo y forma los padrones", dijo.

Pérez Ortega indicó que en Saltillo se autorizó que apoyaran con un descuento a la asociación y que respecto a la atención en La Laguna, el representante de Abarcca sí ha estado solicitando citas en la Jurisdicción Sanitaria VI pero que no han empatado agendas. Indicó que este jueves se reunirán para abordar el tema.

Recientemente, Uribe Barraza informó que cerca de 400 empleados de bares y cantinas esperan desde hace un mes y medio que la Jurisdicción Sanitaria VI les atienda, pues tienen pendiente la creación de brigadas para la entrega de tarjetas de salud, sin embargo, solo han recibido "largas" y no se ha concretado nada. Indicó que en Torreón, no se ha dado seguimiento al tema, por lo que han esperado pacientemente y solamente se les posponen las citas o se cancelan sin que se pueda avanzar al respecto.