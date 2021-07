El duranguense Yahir Barrón va a la final dentro del boxeo de los Juegos Nacionales CONADE 2021

En una pelea no apta para cardíacos, el púgil duranguense Yahir Barrón se impuso por decisión dividida a Joel Alejandro Clemente de Nuevo León en peso Medio (75 kilogramos) Junior, para avanzar a la final, en los Juegos Nacionales CONADE.

Y es que en una jornada boxística emotiva en el el Polideportivo San Rafael de la ciudad de Guadalajara, tuvo lugar este combate

En el primer round, el duranguense desde un inicio salió a buscar a su oponente conectando potentes golpes mientras que el rival poco a poco fue reaccionando en lo que terminó con ventaja para Barrón.

En el segundo episodio, las cosas se emparejaron y el regiomontano momentáneamente estaba conectando mejores golpes, sin embargo la reacción de Hugo no se hizo esperar y para finalizar el segundo episodio se veía que la pelea se iba inclinando a su favor.

En el tercer y último round ambos boxeadores no se guardaron nada se dieron con todo y no daban tregua, ambos conscientes de que no había mañana.

Los números favorecieron al duranguense quién enfrentará en la pelea final aún por definir rival y que saldrá con todo para ir por la medalla de oro.

Cabe resaltar el trabajo realizado por su esquina, quienes lo fueron llevando poco a poco para lograr este importantísimo logro en su carrera deportiva.