Denuncian anomalías en sindicato

Trabajadores sindicalizados están en contra de su dirigente, Alfredo Del Val Facusseh, por pretender ingresar 40 empleados de confianza, que es gente del alcalde Horacio Piña y por otras irregularidades de tipo económico.

Lo anterior fue dado a conocer por el regidor independiente, Gonzalo Barrios, quien asegura que varios trabajadores sindicalizados le han puesto al tanto de la situación, aunque reconoce que como regidor no puede inmiscuirse en situaciones internas del sindicato.

"No podemos meternos en el sindicato, pero sí podemos denuncias las anomalías, ya que me dijeron también que los recursos entregados por concepto de quinquenios, no fue completo y les están quintando mil pesos a cada uno de los trabajadores", expone el regidor.

Señala que toda la Administración Municipal es un desorden, anarquía y saqueo provocado por el alcalde y sus parientes, que hacen y deshacen al interior de la Presidencia Municipal, en detrimento de trabajadores y los propios ciudadanos, lo que se ha tratado en algunas sesiones de Cabildo, pero no han obtenido respuesta del alcalde, asegura el regidor.