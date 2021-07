Autoridades atienden 36 por ciento de escuelas públicas en La Laguna de Durango

Cerca de un 36 por ciento de las 1,200 escuelas públicas de nivel básico de la región Lagunera han sido atendidas y podrían estar en condiciones de regresar de manera semipresencial en el próximo ciclo escolar, mientras que 17 planteles estarían en riesgo de no hacerlo ante la falta de condiciones, la principal: la falta de agua potable.

Aunque al momento se desconoce cuántas escuelas públicas estarían en condiciones de regresar de forma semipresencial en el mes de agosto, de las 1,200 escuelas, solo se han atendido cerca de 432 con recursos estatales. Del resto se habrán de analizar las condiciones en las que se encuentran tras más de un año de ausencia de los estudiantes debido a la pandemia del COVID-19.

El subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, Cuitláhuac Valdés, informó que en su más reciente visita el gobernador José Rosas Aispuro Torres indicó que de las 5,500 escuelas en la entidad que se pretendían atender con una inversión de 400 millones de pesos, se han atendido cerca de 2,300, de las cuales 432 están en La Laguna de Durango.

"Sin embargo durante este tiempo se seguirá trabajando", dijo el funcionario y añadió que directivos de 17 planteles de la región, sobre todo de Gómez Palacio, Lerdo y Velardeña, solicitaron apoyo al no contar con el servicio de agua potable, vital para un posible regreso a las aulas. "No hay servicio, tiene que traer con pipas pero necesitamos garantizar el abasto de manera oportuna y suficiente, tendremos que sentarnos en este caso con los municipios sobre todo con los sistemas encargados del abastecimiento del agua para ver que nos digan si habrá esas condiciones o no para irnos preparando", explicó el subsecretario de Educación.