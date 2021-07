La atleta Sha’Carri Richardson queda fuera del equipo de EUA para los Juegos Olímpicos por consumo marihuana

La suspendida velocista Sha’Carri Richardson no fue incluida el martes en el contingente olímpico de atletismo de Estados Unidos, en una decisión del organismo rector de pista y campo de ese país que habrá costado a la campeona estadounidense, que dio positivo por consumo de marihuana, la oportunidad de participar con el equipo de relevos en Tokio, así como su lugar en los 100 metros individuales.

El positivo de Richardson anuló su triunfo en la clasificación Olímpica que se realizó el mes pasado en Eugene, Oregon, y su lugar incluido para los 100 metros. Su suspensión de 30 días concluye antes del inicio de las pruebas de relevos el 5 de agosto, que abría la posibilidad de que pudiera pelear por una medalla en el equipo de 4x100.

Sin embargo, su nombre no apareció en la lista de 130 personas del contingente de atletismo que dio a conocer el organismo rector USA Track and Field. La federación tenía dos lugares discrecionales aparte de las previstos para las mejores cuatro en la final de la clasificación de los 100 metros, pero decidió no ofrecer alguno a la velocista de 21 años que iba por el oro.

VER MÁS: Sha'Carri Richardson se podría perder los Juegos Olímpicos tras dar positivo a cannabis en el antidopaje

A la pregunta de cómo había tomado Richardson la noticia, su agente Renaldo Nehemiah respondió: “No hemos hablado al respecto. No fue un tema en el que nos hayamos enfocado”.

En un comunicado, la USATF indicó que “era sumamente comprensiva con las circunstancias atenuantes en torno a Sha'Carri Richardson” y “está completamente de acuerdo” en una reevaluación de las reglas internacionales relacionadas con la marihuana.

VER MÁS: Alex Morgan pide claridad sobre si podrá llevar a su hija lactante a los Juegos Olímpicos

“Aunque nuestra sincera comprensión está con Sha'Carri, también debemos mantenernos imparciales hacia todos los deportistas que intentan cumplir su sueño de conseguir un lugar en el equipo olímpico de pista y campo de Estados Unidos”, señaló la USATF.

En este caso, esto significó darle los lugares restantes en relevos a la sexta y séptima lugar, las cuales se recorrieron tras la descalificación de Richardson. Se trata de English Gardner y Aliea Hobbs.