Presentan nueva telenovela protagonizada por Susana González y David Zepeda

El productor Nicandro Díaz presentó hoy a los protagonistas de su nueva telenovela, El amor cambia de piel, la cual iniciará grabaciones en agosto y se estrenará en noviembre en el horario de las 20:30 horas por Las estrellas.

Susana González y David Zepeda son los actores que lideran dicha producción que es una adaptación de una historia colombiana que hasta ahora no se había presentado en Tierra Azteca.

Nicandro comentó en la charla vía zoom que Susana y David son “actores emblemáticos” y por primera vez trabajarán juntos, algo que tiene muy entusiasmado al equipo.

En el encuentro, en el que estuvo presente El Siglo de Torreón, Susana agradeció a Díaz el haberla sacado de la “burbuja” donde estaba.

“Estoy feliz de la vida de volver a coincidir contigo Nicandro, muchas gracias de verdad, me sacaste de mi burbuja en medio de todo esto que seguimos pasando. Creo que este es el personaje y la historia ideal porque estamos en una empresa que fue pionera en contar historias de esta manera a través de las telenovelas”.

González sostuvo que el melodrama tiene todo para ser un éxito.

“A pesar de que estemos envueltos en este mundo de tecnología, las cosas que nos pasan acá -En el corazón- siguen siendo las mismas, entonces esta va a ser una telenovela que les va a encantar y va a contar cosas reales del corazón y de valores”, agregó.

Por su parte, David Zepeda dijo que, al igual que Susana, está entusiasmado de arrancar dicho proyecto.

“[Estoy muy agradecido, muy contento por esta gran oportunidad. Cuando empiezo a leer los capítulos y cuando usted me llama (Díaz) y me dice que hay posibilidades de entrar a este proyecto me meto a indagar un poquito de la historia, me mandan capítulos y surge en mí una ilusión muy especial porque es una historia con muchos valores, con muchas circunstancias muy fuertes que atravesamos los seres humanos. Una historia que involucra pasión, sentimientos, valores y circunstancias”, relató.