Productores laguneros, sin interés en la industria del cannabis

La industria de la marihuana (cannabis) mueve cerca de 12 mil a 14 mil millones de dólares en México y, aunque el sector agrícola admite que en la Región Lagunera las condiciones climáticas pudieran beneficiar el desarrollo de este cultivo, no manifiestan interés en participar en esta derrama, pues consideran que conlleva demasiados riesgos y no hay reglas claras aún al respecto.

El pasado 28 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el uso lúdico de la cannabis en México; sin embargo, dejó fuera la posibilidad de la comercialización, lo que generó la idea entre los defensores de la polémica planta que la legislación había quedado a medias, aunque este análisis tiene muchas aristas, como que más allá del potencial económico que pueda tener, es importante poner sobre la mesa otros puntos relacionados con el Estado de Derecho y la viabilidad de desarrollar un negocio en un país emergente con graves problemas de inseguridad.

SIN INTERÉS EN LA INDUSTRIA

Andrés Izaguirre Martínez, representante de Agricultores Unidos por México, dijo que en la Región Lagunera no se ha manifestado interés en participar en esta industria, que está en proceso de legalización, pues hay un mercado muy marcado en términos de los forrajes para alimentar al ganado lechero, además de que la marihuana plantea más cuestionamientos que posibilidades.

"Nadie ha manifestado estar interesado en esto, es una probabilidad muy remota, hay que ver dónde se consigue la semilla, aún está prohibida la venta, la ley está muy complicada, se permite el uso personal pero no se puede comprar ni vender la semilla, no sabemos ni qué ni cómo, faltan reglas claras al respecto y sería muy adelante, ya ver si es negocio o no, pero no creo, honestamente, que aquí alguien quiera tener a su cargo un plantío de marihuana en vez del forraje", comentó.

Refirió que en la región persiste la demanda de sorgo y maíz forrajero, que no son cultivos costosos ni que impliquen demasiado trabajo, pero sí ofrecen una buena rentabilidad, además de que hay una escasez fuerte para los silos: "dar de comer a las vacas es lo que hace segura la comercialización, es lo que tiene mayor demanda".

Por su parte, José Natividad Navarro Morales, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Coahuila, señaló que existen opiniones encontradas al respecto, pues en el sector campesino existe un arraigo importante de su cultura y no están a favor de la legalización de este producto, que aun cuando sea la droga menos dañina, sigue siendo la forma de enganchar a la juventud en el consumo.

ECONOMÍA Y PREOCUPACIONES ACTUALES

En términos de la economía que se genera alrededor de esta industria, consideró que la cannabis sí podría ser un cultivo atractivo pero también peligroso, pues les preocuparía verse inmiscuidos en presiones de la delincuencia que se dedica ya a esta venta, junto a otras drogas. "Es un problema social que puede caer en un problema de seguridad, viéndolo como cultivo, al campesino que le pregunten si quiere sembrar marihuana, no se anima, porque estamos viendo que serían más problemas que beneficios: ¿a quién se la van a vender? ¿cuánto va a producir? ¿por qué medios la va a comercializar?, en una balanza se rompería un paradigma en perjuicio", expresó.

El líder de la CNC dijo que en las comunidades rurales ya se tiene una cultura y no cualquiera aceptaría participar en este tipo de industrias. "Es un tema muy complejo, la sociedad rural no está preparada para esto, no hay un paquete tecnológico que nos indique la forma de hacerlo ni interés de hacerlo", indicó.

UN MERCADO EN POTENCIA

De acuerdo a un estudio del Grupo Promotor de la Industria del Cannabis (GPIC), que reúne a 25 empresas mexicanas y extranjera en el mercado de la planta, México se convertiría en el mercado más grande de la industria de cannabis con un potencial para generar más de 45 mil empleos.

Según el GPIC, la legalización pone a México arriba del negocio, por encima de pioneros como Uruguay y Canadá, cuyas poblaciones son una fracción de la mexicana, de 126 millones de habitantes.

Según el director de Norteamérica de Juicy Land, la legalización de la cannabis en México permitiría la inversión de mil millones de dólares y la creación de 45 mil empleos. El mercado en el país tendría un valor de hasta 250 millones de dólares (mdd) para su primer año, aseguró Alfredo Paredes, director de Norteamérica de Juicy Land, filial en México de Juicy Fields, empresa de la industria del cannabis a nivel mundial.

"Básicamente el escenario que se está considerando es que el mercado pueda valer entre 230 y 250 millones de dólares (mdd) en su primer año, prácticamente estamos hablando de una generación de 45 mil empleos con cuatro posibilidades industriales", explicó Paredes en una nota periodística.

Distintas proyecciones apuntan a que el mercado nacional, medicinal y recreativo, rondará los 5 y 6 millones de dólares para 2025, una porción considerable del total mundial, que alcanzaría 73 mil 570 millones de dólares en 2027, según la consultora Grand View Research.

Por su parte, se espera además recaudar entre 900 y 1,700 millones de dólares de impuestos anuales, según estimaciones del Congreso y de la ONG Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo (CMCC).

¿CUÁLES SON LAS CUATRO VERTIENTES DEL NEGOCIO?

Hasta este punto, se conocen cuatro vertientes en el negocio de la cannabis que incluso ya son exploradas en México. Las cuatro oportunidades del negocio de la cannabis son las aplicaciones médicas orientadas a padecimientos crónicos-degenerativos, el desarrollo de la parte industrial de la planta orientadas a fibra, ropa, y materiales, la compra de tierra y por último, el desarrollo de empresas de logística y seguridad, de acuerdo con el directivo.

El economista Daniel González Torres explicó que esta industria mueve cifras de 12 a 14 mil millones de dólares, sin embargo, indicó que, al legalizar este mercado, se perdería un amplio porcentaje de utilidad, de hasta un 50 por ciento, lo que haría menos atractivo el negocio.

De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA), el mercado de la marihuana es de 150 mil millones de dólares, lo que casi equivale a lo que tiene nuestro país en reservas en el Banco de México, que son 190 mil millones de dólares, de modo que las ganancias anuales son muy importantes y lo posiciona como un negocio muy lucrativo. Señaló que la industria de las drogas está al nivel de la industria del turismo, en términos nacionales, sin el factor de la pandemia. Indicó que genera recursos alrededor de la industria petrolera, del turismo y de la exportación de manufacturas

"Estamos hablando de que se mueven alrededor de 12 mil a 14 mil millones de dólares, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas en México, es lucrativo desde el punto de vista de cómo funcionan los mercados", expresó.

En este sentido, explicó que los mercados no lícitos son de tres tipos: ilegales, informales y negros. Los informales no pagan impuestos y ello genera cierto margen de ganancia, que en la mayoría de los casos no se debe mover más allá del 20 por ciento de beneficio al volverse formales. En el caso de los ilegales, se resuelven mediante tratados comerciales y el ajuste es de 20 a 40 por ciento.

En términos de los mercados negros, son la venta de bienes y servicios que están prohibidos, donde los márgenes de ganancia rebasan el 60 por ciento de las utilidades sobre el proceso de producción, como en el caso de la marihuana; sin embargo, indicó que la legalización que se propone, más que un tema económico, se visualiza para la reducción de violencia.

Bajo ese escenario, existen 200 empresas en el país que han planteado participar en el mercado mexicano, mismas que tendrán que modificar sus expectativas de beneficios entre el 15 y 20 por ciento de la utilidad, lo que perdería el atractivo, en la medida que se vuelve legal el negocio, que paguen impuestos, prestaciones y beneficios de los trabajadores.

"La utilidad se vería reducida de manera importante y hay otra parte que tiene que ver con los trasiegos, los canales de comercialización no legales, que incrementa mucho el valor por el riesgo que implica este tipo de producto, probablemente estaremos viendo que se reduce el valor de este mercado hasta en un 50 por ciento, en términos comerciales", comentó González Torres.

AÚN NO SE CUENTA CON PROTOCOLOS

A pesar de toda la polémica en torno a la aprobación de la SCJN sobre el uso lúdico de la Cannabis, en concreto la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) todavía no hace pública la normatividad vigente relacionada con todos los usos; es decir, las leyes, reglamentos, lineamientos y acuerdos, entre otros, que resulten aplicables.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ya solicitó que de inmediato se establezcan los protocolos y se hagan públicos. Al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado Adrián Alcalá Méndez dijo que el caso cobra relevancia, luego de atender la decisión que tomó la SCJN de considerar inconstitucional la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de la cannabis y el THC (tetrahidrocannabinol), que se contempla en la Ley General de Salud.

"Considero de la mayor relevancia que, ante las solicitudes como la que dio origen a este recurso de revisión, los sujetos obligados proporcionen a los particulares toda aquella información que obre en sus archivos y que permitirá, sin duda alguna, que cualquier persona conozca las disposiciones que le resulten aplicables a los temas de su interés, lo que apoyará a que las decisiones que tomen se realicen de manera informada […] mostrando con ello lo importante y relevante del ejercicio del derecho de acceso a la información como un derecho instrumental o un derecho llave", declaró.

La persona que requirió conocer la normatividad vigente relacionada con todos los usos de la cannabis, informó al Inai que le fue negada por parte de la Cofepris, cuyas autoridades le dijeron que la petición no constituía, a su juicio, una solicitud de acceso a la información. "La Cofepris no cumplió con su obligación de dar acceso a la información que obra en sus archivos, pues realizó una interpretación restrictiva a la solicitud", advirtió el comisionado Alcalá Méndez.

Como parte de la resolución, el Pleno del Inai determinó modificar la respuesta de la Coprised y le instruyó realizar una nueva búsqueda exhaustiva utilizando un criterio más amplio, a fin de que entregue la normatividad vigente relacionada con todos los usos de la cannabis, como lo son leyes, reglamentos, lineamientos, acuerdos, entre otros que resulten aplicables.

1,000 MILLONES de dólares de inversión permitiría la cannabis en México.