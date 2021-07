¿Cómo fue el debate entre Andrés Manuel López Obrador y Jorge Ramos durante la mañanera?

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no ha sido fácil enfrentar el alza en los homicidios dolosos en el país porque "fue un fruto podrido" que heredó su administración y defendió su política de "abrazos y no balazos" para combatir el crimen.

Durante su mañanera de este lunes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador se enfrascó en un debate con el periodista de Univisión, Jorge Ramos, sobre las cifras oficiales de incidencia delictiva.

-"No puede decir que tiene 100 muertos diarios y que esto es un éxito", le cuestionó el periodista.

"-No, claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, de que un fruto podrido que heredamos. No es que le esté yo echando la culpa sin razón a los anteriores presidentes, pero es de dominio público que el manejo de la seguridad estaba a cargo de la delincuencia y esto viene de tiempo atrás", respondió el Presidente.

-"Pero no hay resultados, lo que pasa es que usted presenta como un éxito, como un logro, no lo es. En diciembre del 2018, su primer mes como Presidente, tuvo 2 mil 892 homicidios dolosos, el primer mes; y en mayo del 2021, que acaba de pasar, tuvo 2 mil 963. No hay cambio", le insistió.

- "Sí hay cambio. Yo te voy a dar otro dato (…) Es que no coincidimos por eso, Jorge, respondió López Obrador.

-Es que hay matanzas, hay muertos", agregó el periodista.

El Presidente aceptó: "Sí, pero no igual, no igual.

-"Tres mil al mes", se le cuestionó.

-"Ya no hay masacres en el país", respondió.

-"¿Y lo de Zacatecas, lo de Aguililla y lo de Reynosa?", se le cuestionó.

El presidente López Obrador respondió que esos son enfrentamientos entre bandas, "no es el Estado, que antes era el principal violador de los derechos humanos".

Asimismo, López Obrador defendió la estrategia de su Gobierno en la pandemia contra Covid-19 y señaló que a diferencia de otros países, en México ha habido menos personas fallecidas.

"Yo lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado", fustigó el presidente López Obrador.

Al cuestionarle sobre feminicidios en el país, Jorge Ramos dijo al Presidente: "Y fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad, señor presidente. Le están matando casi 100 mexicanos por día, en Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa".

"Usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional.

"Y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer, así que me pregunta es si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso. Están los muertos, están todos ahí. Y si va a pedir ayuda, porque hasta el momento no se ha podido", agregó.

Ante las palabras de Ramos, López Obrador respondió: "Pues yo no coincido contigo. Fíjate que eso es lo bueno de la democracia, el que no todos pensemos igual, el que podamos discrepar con respeto y con diálogo".

"Mira, hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos. Y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño, eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero, que esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios, incluso hay una disminución desde que llegamos, si quieres marginal, del tres por ciento", agregó.