Este 4 de julio se celebró la Independencia de Estados Unidos y en Twitter los usuarios festejaron de una manera muy singular.

Los tuiteros aprovecharon el día de ayer, a propósito de la celebración nortemericana, para agradecerle al actor Will Smith el haber salvado al mundo de los alienigenas en la ficción justo el 4 de julio, pero de 1996, día y años en el que se sitúa la cinta Día de la independencia.

"Hoy como cada 4 de julio te damos las gracias por habernos salvado Will Smith", "Un día como hoy (ayer) en 1996, Will Smith salvó la tierra de la invasión alienígena más grande de la historia. ¡Grande Will, grande! y "Feliz 4 de julio a mis amigos estadounidenses. Hoy (ayer) no se trata solo de fuegos artificiales, cervezas y BBQ. Se trata de recordar la valentía de Will Smith, quien luchó contra los alienígenas y salvó la tierra en 1996. #4thofJuly", fueron algunos de los comentarios escritos por los usuarios.

En la trama del filme dirigido por Roland Emmerich, en víspera del 4 de julio, unas gigantescas naves espaciales aparecen en el cielo.

El estupor inicial se convierte en terror al ver cómo atacan el planeta lanzando rayos destructivos contra las mayores ciudades del mundo.

La única esperanza de salvación está en manos de algunos supervivientes como "Steven" (Will Smith), que se unen planeando un ataque masivo contra los alienígenas, antes de que sea demasiado tarde.