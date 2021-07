Silvia Pinal regresa a su casa

A casi una semana de haber sido ingresada al hospital, la primera actriz de México, Silvia Pinal de 89 años de edad, reapareció en sus redes sociales para enviarle un mensaje a sus fans y a la prensa que ha estado al pendiente de su salud.

"Chicos de la prensa, aquí está su vedette favorita... la verdad me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos, al ratito me voy a poner a ver qué pasó, luego, luego el chisme", bromeó.

Además, aclaró que no se trató de alguna situación de gravedad.

"Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, yo me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y bien", agregó.

Envió un mensaje a sus seguidores y un beso para finalizar el material que rápidamente fue aplaudido por sus seguidores que celebraron que ya esté en casa tras 'asustar' al medio con su estado de salud.

A Silvia se le considera una de las actrices más importantes del cine en México por su participación en películas como El inocente (1956), Viridiana (1961), El ángel exterminador (1962), y Simón del desierto (1965).

Debutó como actriz en 1949 a los 17 años de edad con un pequeño papel en el filme, Bamba.

También se le ha nombrado como pionera del teatro de comedia musical y de la televisión en la República Mexicana.