Exministro de iglesia de Lerdo extorsiona a mujer porque sus hijas trabajan en gobierno 

Salvador Rodríguez Morales "Chavita", el exministro de la Iglesia del Cerrito, en Lerdo, extorsiona a Doña Elvira Reyes Iza, de 75 años de edad, por 180 mil pesos para salirse del Autolavado Nonoalco, una finca que pertenece a la mujer y por la cual él lleva años sin pagar renta pero asegura que se le facilita todo porque sus hijas trabajan en Gobierno.

También opera este negocio sin tener una cuenta en el Sapal y tampoco paga el Impuesto Predial ante la complacencia de las autoridades.

Doña Elvira Reyes Iza denunció públicamente tráfico de influencias en el Gobierno Municipal de Lerdo por intervención de funcionarios municipales que tienen estrecha relación tanto con "Chavita" como con las hijas de él, ya que una de ellas, Rocío Rodríguez, trabaja en el Centro de Conciliación de Gómez Palacio mientras que otra se menciona que forma parte de la nómina municipal de Lerdo.

El Siglo de Torreón tuvo acceso a audios del exministro a quien justamente le fue retirado el ministerio por no ser considerado digno para tal efecto por parte de la Iglesia Católica.

"La estás regando, dile que unos 300 y le digo 'no unos 180, 180...Tengo 10 hermanos", dice el señor Salvador Rodríguez Morales, quien augura que Doña Elvira perderá el juicio si ella no accede a darle ese dinero para salirse de una propiedad que no es suya.

"Y es más feo que ella pierda un juicio Y ustedes pueden decir que no pero se han llegado casos, 'vea' y que por algo que yo pedía, sí? ustedes no se doblan...Más vale llegar a un buen arreglo, un buen arreglo!. Yo también lo pido", dice "Chavita", del autolavado Nonoalco ubicado en la avenida Matamoros Nº 162 norte en Lerdo.

"Chavita", quien es activista del PRI y es amigo personal del secretario técnico de Lerdo y asesor jurídico del PRI así como presidente del Colegio Asociación Metropolitana de Abogados de La Laguna A.C. (Camalac Laguna) Gerardo Lara, presume que el que Doña Elvira Reyes Iza pueda perder un juicio se le facilita porque sus hijas trabajan en gobierno, de hecho, el propio Gerardo Lara fue quien intervino para conseguir estos beneficios a las hijas de Salvador, quien asegura:

"Porque mis hijas están dentro del gobierno con puestos del gobierno entonces yo digo pues... Me facilita".

Efectivamente el señor Salvador Rodríguez Morales ha contado no solo con el apoyo del secretario sino también del juez municipal, Oscar Facio Félix; El director jurídico del Ayuntamiento, Leonardo Anton Moreno López; El contralor municipal, José Alonzo Villalobos de la Cruz; Y El titular de Ejecución Fiscal y Francisco J. Muñoz Díaz pues todos están directamente vinculados con el caso y no han actuado conforme a derecho pese a que son abogados y están al frente de áreas del Ayuntamiento que debieran garantizar que la justicia municipal (siendo ésta una función de orden público a cargo del Ayuntamiento) se preste a los ciudadanos de manera profesional, expedita e imparcial.