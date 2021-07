El que se considera de una sola red social está condenado: Werevertumorro

Gabriel Montiel, más conocido como Werevertumorro, ha aprendido a diversificarse en contenidos y plataformas, eso lo demuestra con "Muy fuera de lugar", su segundo pódcast con el que pretende desmitificar al fútbol y hablar de lo que canales de deportes no se atreven.

"Hay mucha gente que todavía me sigue llamando 'youtuber' y ya casi no subo videos, el que se considera de una sola red social está condenado a la muerte cibernética", asegura Montiel este domingo en entrevista.

En el 2010, Werever experimentó en el mundo del pódcast con "Las aventuras de Marti Rica y el Doc", una producción de comedia inspirada en la película "Back to the future" (1985), en las que sus dos personajes principales viajaban al pasado.

Este año, el "influencer" de 31 años explota su pasión por el fútbol en este mismo formato, al exponer los casos más controvertidos de la industria y para poder dar espacio a todo aquello que no se habla del medio y que los aficionados siempre se han preguntado.

"Yo no soy la persona que más sabe de fútbol en cuanto a estrategia y de habilidades, sino estaría en otro lado, pero sí se de todo lo que influye dentro de la cancha pero que pasa fuera y eso no se toma tanto en cuenta porque es difícil hablar de eso y porque puede lastimar o no ser sensible, pero al final repercute", cuenta Montiel.

Algunos de los temas que abordará son el controvertido evento de la Selección Mexicana el pasado 2018 con trabajadoras sexuales, lo que hay detrás de los jugadores, el talento y las influencias en el deporte, y los equipos que más venden.

"Hay muchas cosas que se dicen pero ninguna fuente confiable lo confirma. Viene un capítulo con Emilio Hank, el director de la casa de apuestas más importantes del país, viene Álvaro Morales, uno de los periodistas de ESPN más polémicos y que ha causado mucho revuelo últimamente", adelanta.

También desvelará de la mano del director del periódico el Récord, Carlos Ponce, por qué este medio fue vetado del fútbol mexicano durante mucho tiempo y de pronto ya no, y el portero Moisés Muñoz dará su versión y sus suposiciones de por qué no pudo llegar al mundial en dos ocasiones.

CRISIS DE CONTENIDO

Gabriel ha perdurado en el mundo del internet por 14 años; fue uno de los precursores del boom de Youtube y se ha mantenido vigente en todas las redes sociales.

"Es gratificante, emotivo y me da mucha nostalgia el saber cómo empecé, lo que tenía y lo difícil que era tener una computadora para editar, no grababa con celular, tenía una cámara de casete y tenías que ingestar el contenido con cables, todo un rollo, se ha aprendido de los errores y de los aciertos", asegura.

Ahora considera que existe una especie de crisis de contenido en redes porque las nuevas generaciones se han convertido en "replicadores" cuando él ha apostado por crear contenido original.

Sobre los penosos acontecimientos que han vivido este año "youtubers" como Rix, acusado de abuso sexual, y YosStop, acusada de pornografía infantil, Werevertumorro considera que ambos se convertirán en un ejemplo para los demás sobre las consecuencias que se pueden tener del uso de las redes sociales y el internet.

"El internet ha cambiado, hasta la Ley Olimpia (ley contra el acoso cibernético) salió a causa del internet. Es bien complicado el emitir, decir o hacer cosas pensando que el día de mañana no habrá consecuencias", dice.

"El día de hoy le está tocando a gente del internet ser la persona por la que todos vamos aprender que el día de mañana no nos equivoquemos de la misma manera", asegura.