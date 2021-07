Llénate de la energía del Sol con precaución

El año pasado en medio de la pandemia, una de las recomendaciones latentes para despejarse y recargar energía fue tomar un poco de sol, ya que exponerse de cinco a diez minutos diarios, produce mayor Vitamina D, lo cual previene osteoporosis a la larga.

Sin embargo en La Laguna es ‘demasiado sol’, se vaya en el carro, se intente cubrir un poco entre los árboles y a la larga se va acumulando en la piel, lo que produce dos cosas: foto daño o foto envejecimiento, que ocasiona las manchas o arrugas y por ese sol se produce cáncer de piel.

En la región la Doctora Rebeca Talamantes señala que detecta al menos de un caso a dos al día, pacientes que van a consulta por un lunar que apareció y al revisarse se da el diagnóstico, puede estar en etapa inicial y muy rara vez llega en etapa tardía con úlcera o más grave.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UN LUNAR PARA QUE NOS PREOCUPE?

Hay lunares con los que se nacen y otros que salen después, pero uno después de 40 años ya no debe salir, cuando aparece es un foco de atención y revisión, ya que a esa edad ya se acabó la producción.

EL USO DEL PROTECTOR SOLAR SE RECOMIENDA

Defender a nuestra piel de la exposición o radiación que se acumula en la piel debe ser con un filtro solar arriba del 50.

Los protectores solares aunque sea un porcentaje sí lo absorbe el sol en la piel es mínimo, mientras las pantallas solares no porque llega el sol y se refleja. Si realizas mucha actividad al aire libre bajo el sol, ahí la especialista recomienda la pantalla solar porque se expone muchas horas, sudan y hay que estar reaplicando el protector, porque el sudor lo tumba, cada dos horas como en las albercas y nadie lo hace.

PROTECTORES PARA INTERIORES

La Doctora Talamantes resalta que el protector solar hay unos que protegen de la luz infrarroja o azul, que es la de los aparatos electrónicos y de la luz visible que son los focos, los que se usan en la vida normal muy recomendable para los que están haciendo home office que no salen tanto al sol.

CUIDA LA PIEL DEL BEBÉ

Existe la idea que a los bebés no se les debe aplicar protección pero a partir de los seis meses se puede, antes no porque su piel es muy sensible y al ponerlo tienen sustancias que absorben demasiado y les hace daño.

La mayor acumulación de sol se da del primer año a los 20 años, cuando la mayoría andamos en el sol y poca atención se pone a ese aspecto.

El cabello se reseca mayormente por el sol, es una zona sumamente delicada porque requiere minerales y proteínas. Si nos exponemos al sol estamos quemando la piel cabelluda y no hay manera de protegerla. Un pelo es un hilo perfecto, pero en la alberca, sol, agua salada , se reseca, se, quema, se desilacha, y cuando lleras de la playa se quiebra.