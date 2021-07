'Si la aplicación no está registrada, es pirata', asegura director de Transporte en Saltillo

En la actualidad los taxis que están legalmente constituidos se quejan de la gente que tiene una aplicación y sin pagar ningún impuesto, sin registrarse que es la obligación, pues prácticamente incurren en una competencia desleal con el taxi formal.

Por lo anterior, Héctor Gutiérrez Cabello, director del Instituto Municipal del Transporte, que una de las salidas es que los taxis tengan su propia aplicación, proceso que se lleva a cabo en la actualidad y serán ellos mismo quienes tendrán que decidir a una de las diferentes opciones.

Indicó que son cinco las aplicaciones candidatas, las cuales están debidamente registradas legalmente, porque hay aplicaciones que no son legales porque no las han registrado.

"Quien hace uso de una aplicación sin ser taxista, tiene la obligación por ley registrarse y no lo hacen, entonces no deja de ser una actividad pirata por estar fuera de la ley, entonces la idea es no quitarle la opción de la aplicación al usuario, pero que sea una aplicación legal", sostuvo.

"Lo de la tarifa es una trampa, eso es algo que redunda en una inseguridad, no se sabe con quien esta abordando, hay una serie de factores que no puede ser de esa manera, aquí hay una tarifa regulada por un taxímetro, este es el único método de medición que hay para evitar los abusos con la gente, así como empieza a hacerse una tarifa dinámica en donde ya empiezan los abusos con esta, eso lo usaron como un gancho y va en detrimento el servicio", aseveró.

Expuso que con la aplicación seria con todos los medios legales y en base a lo que marca el taxímetro, porque la implementación de este le dio seguridad a la gente.

Añadió que en caso de las aplicaciones no podemos hablar de la legalidad de una tarifa, cuando partimos de una premisa que el uso de esas aplicaciones es ilegal.

"Para que en Saltillo funcione esa aplicación de manera legal, tiene que estar registrados, si no lo hacen no dejan de ser unos piratas, si un taxista va a tener la aplicación es la ventaja al usuario, así como para el taxista", manifestó.

Finalmente, reveló que será para este mes cuando inicie la operación de esta aplicación, ya se realizan pruebas, y en este mes los 7 mil taxis que a diario circulan por la ciudad, comenzarían a utilizarla.