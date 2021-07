Incumplen cárceles con derechos humanos

Luego de que se llevó a cabo una inspección en varios municipios , la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió una recomendación a dos cárceles en Viesca y Francisco I Madero de la región La Laguna, tras incurrir en violaciones a los derechos humanos, principalmente al de la salud.

Las recomendaciones fueron emitidas por la dependencia bajo el expediente 27/2021 y 19/2021.

La CDHEC informó que en el municipio de Francisco I Madero se realizó una inspección carcelaria en las celdas municipales, con el objetivo de supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema carcelario. Entre las deficiencias encontradas, resaltaron las relacionadas con la contingencia sanitaria, toda vez, que no se aplican los protocolos COVID-19 mínimos para evitar contagios.

Se determinó que no contaba con registro de temperatura corporal de las personas, además de la falta de gel antibacterial. Además, las celdas presentaron algo de suciedad, falta de agua en baños y falta de colchonetas, no contaban con la designación de celdas especiales para personas con discapacidad, mientras que las celdas de mujeres y menores no contaron con planchas de descanso.

Entre otras carencias, se encontró la falta de iluminación en las celdas, la alimentación inadecuada a los detenidos y falta de privacidad en baños. Además, en esta no se contó con agente del ministerio público adscrito a las celdas, así como de médico legista y un lugar destinado para la revisión de los detenidos.

Por otro lado, las celdas del municipio de Viesca presentaron condiciones insalubres, falta de sanitarios para cada celda, falta de agua para beber, iluminación eléctrica, médico para certificar el estado de salud de los detenidos, entre otros.