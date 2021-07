Once hombres fuertemente armados y vestidos con uniformes militares fueron detenidos en Massachusetts

Once hombres fuertemente armados y vestidos con uniformes militares fueron detenidos este sábado en el estado de Massachusetts (Estados Unidos) tras supuestamente huir de la Policía y obligar a cortar una importante carretera para negociar su entrega.

Los individuos, apuntan medios locales, aseguran ser miembros de una organización llamada Rise of the Moors (Ascenso de los Moros, en español) y, según las autoridades, no reconocerían las leyes estadounidenses.

Según la Policía, el incidente comenzó de madrugada, cuando un agente se acercó a dos vehículos que estaban repostando utilizando garrafas de combustible al borde de la vía y vio que sus ocupantes estaban armados con fusiles y pistolas.

El policía, según el relato oficial, les pidió sus licencias de conducir y de armas, que no entregaron, para a continuación huir hacia un bosque cercano mientras el agente pedía refuerzos.

Aunque no hicieron ningún tipo de amenaza, la Policía local pidió rápidamente a los residentes de la zona que permaneciesen en sus hogares y señaló en un comunicado que el grupo debía considerarse “armado y peligroso”.

Las autoridades informaron inicialmente de que había ocho sospechosos, aunque luego revisaron el número al alza y anunciaron un total de once arrestos, que llegaron tras negociaciones con ellos para su entrega.

Según la Policía estatal, el grupo dijo que estaba atravesando Massachusetts como parte de un viaje de Rhode Island a Maine y sus vehículos iban cargados con material de acampada.

Algunos de sus miembros publicaron vídeos durante el incidente en las redes sociales, subrayando su carácter pacífico, diciendo no ser una organización contraria al Gobierno y asegurando respetar las normas federales de EUA.

Según uno de ellos, consideraban que bajo las leyes federales podían transportar sus armas y que las restricciones de Massachusetts al armamento no se les aplicaban al no tener intención de detenerse en ese estado.

Por el momento no se conoce mucho del grupo que, supuestamente, no “está en el radar de las fuerzas de seguridad de forma amplia”, según dijo a la cadena CBS el experto de seguridad y excomisario de Policía de Boston (Massachusetts) Ed Davis.

El incidente provocó el bloqueo temporal de la interestatal 95, la principal autopista que recorre de norte a sur la costa este de Estados Unidos.