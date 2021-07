Balvin y Skrillex estrenan rola

J Balvin colabora con Skrillex en la nueva canción y video, In Da Getto que se estrenaron ayer a nivel mundial arrasando en todos lados.

Dirigido por Alfred Marroquín, el video captura la energía pegajosa del tema a medida que sigue al dúo a través de diferentes fiestas.

En el arte del clip y en el el sencillo figura el reconocido comediante de TikTok, Khaby Lame, uno de los generadores de contenido con mayor crecimiento dentro de la plataforma, quien inicialmente compartió el arte del sencillo a principios de esta semana, al igual que Mufasa, quien baila en el video junto a Balvin.

EN VIVO

El videoclip llegó antes de la presentación de Balvin en TikTok Headstream este sábado, donde hablará de la canción en vivo con los fans.

In Da Getto llega con fuerza para volverse el himno perfecto del verano. El nuevo sencillo incluye elementos del éxito de los años 90, In De Ghetto de David Morales y The Bad Yard Club con la colaboración de Crystal Waters y Delta.

La melodía original de Morales fue icónica dentro de la cultura neoyorquina durante los años 90, así que era natural que Balvin, Skrillex y Tainy lo imaginarán con una visión propia como el nuevo tema del verano.

Este estreno mantiene el ímpetu de #TiempoDeBalvin, tras el lanzamiento de su remix Poblado con Crissin, Totoy El Frio, Natan y Shander junto a Karol G y Nicky Jam, su colaboración con el artista puertorriqueño Jay Wheeler en Otro Fili, y su canción con la cantante argentina María Becerra, ¿Qué Más Pues?, que continua formando parte de la lista Top 12 global de Spotify luego de llegar al puesto número uno en la lista de debuts globales de la plataforma.