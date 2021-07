No queremos un Estado que asfixie la iniciativa: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no desea que haya un Estado que asfixie a la iniciativa privada y que le impida hacer negocios, pero señaló que tampoco quiere un Estado que incumpla con su función social, por lo que manifestó que siempre se debe de buscar un equilibrio.

"Primero el pueblo, luego el desarrollo, porque se necesita crear riqueza, no se puede distribuir lo que no se tiene, hay que producir riqueza entre todos, pero, insisto, lo primero es el bienestar del pueblo, es garantizar la seguridad del pueblo desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, eso es Estado de bienestar.

"Luego, el desarrollo, que haya empleos, que haya ingresos y también que se puedan hacer negocios en el país. No queremos un Estado que asfixie la iniciativa de la sociedad civil, pero tampoco queremos un Estado que incumpla con su función social, se tiene que buscar siempre el equilibrio".

Al reinaugurar el estadio de beisbol de este municipio, el titular del Ejecutivo federal manifestó que aunque lo tachen de "populista", aseguró que su gobierno es de los que dan apoyos a la gente pobre, frente a otros negocios que le quitan.

"Vamos a seguir ayudando porque esa es la función del gobierno, ayudar al pueblo. Para decirlo con mucha claridad, hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan; el gobierno nuestro es un gobierno que da, aunque nos tachen de populistas, de paternalistas.

"Si ayudar a la gente, si ayudar a los pobres, lo he dicho en otras ocasiones, es ser populista, que me apunten en la lista, porque estoy convencido que esa es la función principal de cualquier gobierno: ayudar a quien lo necesita, no hay otra función, no es sólo la de garantizar la seguridad pública", dijo.

Acompañado por la gobernadora Claudia Pavlovich, y por el gobernador electo Alfonso Durazo, el presidente López Obrador afirmó que en esta zona fronteriza "va a haber mucho progreso", con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canada (TMEC).

El Mandatario federal comentó que la firma de este tratado "no fue fácil", pues acusó que Estados Unidos al principio no quería sumarse y quería cerrar su frontera, pero su gobierno lo convenció de que se necesitaba la integración de América del Norte para hacer frente a los países asiáticos.

"Ya hay más crecimiento económico, pero todavía van a mejorar más las cosas porque logramos la firma del nuevo tratado con Estados Unidos y con Canadá.

"No fue fácil, porque no querían en Estados Unidos al principio, querían cerrar su frontera y nosotros los convencimos poco a poco de que no se resolvía nada de esa forma, que para poder competir y para poder enfrentar el desarrollo de Asia, el crecimiento de países de ese continente, teníamos que unirnos en América del Norte; al final en eso coincidimos y por eso el tratado, y esa integración nos va a ayudar mucho porque ahora México es de los países más atractivos para que llegue la inversión extranjera, y esto va a significar empleos y va a significar bienestar para nuestro pueblo", agregó.