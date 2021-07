López Obrador defiende 'quién es quién en las mentiras' tras señalamiento de CIDH

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como una interpretación muy ventajosa que la CIDH señale que el "quién es quién en las mentiras" afecta la libertad de expresión y la democracia y consideró que les debería dar vergüenza defender un periodismo de mentiras.

"Es una interpretación muy ventajosa de parte de quienes no quieren que haya confrontación de ideas, que haya un diálogo circular que nada más quieren ellos tener el monopolio de la verdad y que nadie puede replicar".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo acusó que esa posición es lo más antidemocrático que puede haber.

"¿Cómo no vamos a tener el derecho de decir: esta es una calumnia y probarlo?, ¿tenemos que quedar callados? ¿Entonces los medios de información convencional pontifican, tiene la verdad absoluta, nadie puede replicar?", cuestionó.

El presidente López Obrador insistió en qué hay que poner por delante la verdad que hay que respetar a la gente, pero no sólo a las autoridades o a los integrantes de la llamada sociedad civil, no sólo los periodistas, no sólo los servidores públicos, hay que respetar al pueblo, porque el periodismo y la política son imperativos éticos.

Puso como ejemplo una columna del periodista Raymundo Riva Palacio en la que se señala que había dejado libre a Héctor El Güero Palma y lo culpa de exonerar al presunto narcotraficante.

"¿Esto es lo que defienden? Les debería dar vergüenza, pueden estar en contra de nosotros, pero cómo defender lo indefendible".

Aseguró que llegó una réplica de Forbes que el próximo miércoles darán respuesta en su "quien es quien en las mentiras" durante su "mañanera".