Fallas en semáforos provocan choques en Torreón

En el crucero semaforizado fuera de servicio por la lluvia y falta de energía eléctrica, en el bulevar Revolución y Comonfort, se registró un choque en el cual por suerte no hubo personas lesionadas, solo daños materiales por 12 mil pesos.

A las 7:50 horas del jueves se reportó el accidente en el citado crucero, a donde se trasladaron los agentes de Vialidad y peritos del Tribunal de Justicia Municipal.

El Tribunal de Justicia Municipal dio a conocer que los involucrados en la colisión son Benigno Ramírez, de 80 años de edad, quien conducía la camioneta Ford, modelo 1978, tipo pick-up, quien figura como responsable, en tanto que el otro vehículo es el automóvil Chevrolet tipo Chevy, color negro, modelo 1998, manejado por José Ernesto Valenzuela, de 30 años de edad.

En el croquis elaborado por el perito, se indica que al momento del choque, la camioneta Ford transitaba de norte a sur por la avenida Comonfort.

SE ATRAVIESA

Al llegar al bulevar Revolución, el conductor se atravesó al paso del automóvil Chevy, el cual circulaba por dicho bulevar, con dirección de poniente a oriente.

Pese al intento por evitar el choque, el conductor del Chevy se impactó con su parte frontal, en el costado derecho de la camioneta, pero como no transitaba a velocidad moderada debido a la lluvia, el golpe no estuvo fuerte y ninguno de los conductores salió lesionado. El conductor de la camioneta manifestó que no vio venir el otro vehículo y por eso avanzó.

Durante la lluvia ocurrida en horas de la mañana del jueves, varios cruceros semaforizados quedaron fuera de servicio y en algunos, sobre todo los más conflictivos, los elementos de Tránsito y Vialidad estuvieron controlando la circulación en previsión de accidentes.

Colisiones

Fueron varios los choques.

*Debido a la lluvia intermitente que duró varias horas, ocurrieron varios choques.

*No pocos cruceros quedaron con los semáforos apagados.

*La labor de los agentes de Tránsito y Vialidad se multiplicó.

*Por suerte no hubo personas lesionadas de gravedad.