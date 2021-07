Denuncia negligencia de Policía de Parras

Un ejidatario denunció que pese a que más de 20 ocasiones se ha solicitado el apoyo de la Policía Municipal de Parras de la Fuente para que atiendan denuncias de allanamiento de morada en contra de su hermano, con quien comparte una finca, estas no han sido atendidas, por lo que exigió al alcalde del municipio atender su situación. De acuerdo con el ejidatario Carlos Cabrera, ejidatario, desde hace tres meses dio inicio un juicio sucesorio para determinarse si él o su hermano, quienes viven en la misma finca, heredarán el terreno.

No obstante, desde ese tiempo a la fecha y pese a que existe una orden de restricción, Carlos ha sido víctima de ataques agresivos por parte de su hermano.

Informó que pese a que se ha hecho el llamado a los elementos de la Policía Municipal de Parras de la Fuente, así como de la Policía Estatal, no acuden al llamado. Explicó que se trata de una finca en donde vive con su hermano, Eleazar Cabrera García, los cuales viven separados por alrededor de 100 metros.

Ambos comparten la luz de un transformador, sin embargo, su hermano roba constantemente el cableado de luz, lo que lo deja sin energía eléctrica para atender a su ganado y siembra, además de que se queda incomunicado.

"Me he quedado sin agua y sin luz y tengo becerros y maíz sembrado y no sé qué haré con ello", dijo. Aunque aseguró que existe una orden de restricción para evitar acercamientos entre ambos, él no lo está respetando, lo ha violado tres veces y por más que habla a los elementos no acuden.