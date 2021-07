Programa Sin tacones con Susú Luna se estrena desde hoy en Siglo en Vivo

Siglo en Vivo continúa ofreciendo una programación innovadora y ad hoc a nuestros tiempos con la que busca hacer conexión con el público.

En esta ocasión, las laguneras tendrán una opción atractiva de información y diversión, sin caer en la formalidad, a través de Sin tacones, un programa que pasará jueves, viernes y sábado a las 8:00 de la noche por todas las redes sociales de esta casa editora.

Susú Luna, quien cuenta con una amplia trayectoria en programas de revista, será la titular de esta emisión "streaming" y ella misma explica en entrevista por qué su singular nombre, el cual está generando bastante expectativa.

"Este título me encanta porque enviaremos un mensaje de que las mujeres no somos nada más los tacones, no los necesitamos para sentirnos mujeres, podemos sobresalir y desarrollarnos con o sin ellos", contó.

Con la emoción reflejada en su rostro, Luna externó que confía en que Sin tacones será un éxito en la Comarca Lagunera.

"Lo mío son los programas de revista, ahí es donde siento que puedo ser yo porque no vengo a trabajar, vengo a aprender y a conocer lo que nos traen los invitados. Me encanta poder compartir con la gente la información que cada invitado nos ofrecerá".

Luna manifestó que el programa, mismo que se estrenará a partir de hoy, se encuentra dirigido a las mujeres.

"Son temas que le pueden interesar a todo mundo, pero en especial a las mujeres de 20 a 45 años", comentó.

Sin tacones, según expresó Susú, se realizará en el foro de SigloTV, aunque también saldrán a exteriores. Cada emisión durará 15 minutos.

"Andaremos aquí en El Siglo, pero estaremos yendo también a diversas locaciones de la Comarca Lagunera. El chiste es darle diversidad a este proyecto.

"No es como un programa de TV que dura una hora, ya que el mundo gira muy rápido y en las plataformas los tiempos son cortos", aclaró.

Convencida de que Sin tacones causará eco en las redes sociales, Luna adelantó un poco de lo que podrá verse en estos tres días.

"Tenemos a la doctora Rebeca Talamantes; ella es dermatóloga y nos hablará del daño que nos hace el sol en la piel. Viene también El hijo del jardinero y vamos a platicar de un tema más crudo, que es el abuso sexual infantil. Habrá temas para reír y para estar serios".

Susú Luna reveló los retos profesionales y personales que afrontará tras tomar la rienda de Sin tacones.

"Tengo mi negocio, soy mamá de dos niños y siempre ando corriendo todo el día y, como todo trabajo, se le tiene que dedicar su tiempo y su espacio mental; es cuestión de organizarse para no fallar en nada.

"En cuanto a lo profesional, en mi caso me siento segura y contenta, pero siempre es un reto prepararse más y más, para no regarla", puntualizó.