¡Los héroes son mexicanos!

El sueño de algunos, la pesadilla de otros, La Purga por Siempre se estrena este jueves en los cines de la Comarca.

En esta quinta entrega de la saga, que comenzó con La noche de la expiación, sobresale el talento mexicano y es que en la historia figuran Ana de la Reguera y Tenoch Huerta, además de que el cineasta nacional, Everardo Gout, recordado mayormente por su trabajo en Días de gracia es el director.

Pese a que ha recibido críticas por su alto contenido de violencia, las cintas que conforman tal franquicia han recaudado más de 450 millones de dólares y se han vuelto de culto para los amantes del género de terror.

En The Forever Purge, para los miembros de un movimiento clandestino, ya no es suficiente una noche anual de anarquía y asesinatos, así que deciden devolver a Estados Unidos el caos y las masacres sin fin, donde nadie volverá a estar a salvo jamás.

"Adela" (Ana de la Reguera) y su esposo "Juan" (Tenoch Huerta) viven en Texas, donde él trabaja como peón en un rancho para la adinerada familia Tucker. Ellos son pareja y dejaron México huyendo de la violencia del narcotráfico.

En la mañana después de la tradicional purga, una banda de asesinos enmascarados ataca violenta e ilegalmente a la familia Tucker. Tras este hecho, los tejanos se ven obligados a unirse con "Juan" y "Adela" para enfrentar un país entero a punto de colapsar, que se hunde en un mar de caos y de sangre.

De acuerdo con varias entrevistas a la prensa nacional e internacional, Gout ha dicho que el guión le encantó porque, al presentar a un matrimonio de migrantes aztecas que llega a EUA, se volvería el pretexto ideal para demostrar la importancia de las masas latinas en Norteamérica a la par que se exhibe una crítica social.

En una charla que ofreció Everardo al diario Los Angeles Times, comentó que cuando lo buscaron para dirigir La Purga por Siempre pensó que se trataba de una broma.

"Fue un proceso bastante sencillo y agradable. Me llegó el 'treatment' de la película, y lo primero que pensé fue: '¿Por qué me están llamando a mí para hacer La Purga? ¿Qué está pasando?' Luego empecé a leerlo, y me di cuenta del modo en que James DeMonaco -El guionista- quería romper todas las reglas, así como las intenciones que tenía.

"Nos encontramos, y me dijo que él quería que esta fuera la última película de la saga. También me dijo que quería regresar a las bases de la franquicia, porque con el éxito que tuvo, esta se empezó a volver más hollywoodense y menos lo que él quería, con coraje que siente contra la Segunda Enmienda, porque es una persona bastante política. Me encantó la idea de tener a unos protagonistas mexicanos", dijo al diario norteamericano.

Durante la entrevista con Los Angeles Times, Everardo comento que uno de los retos que enfrentó fue hacer rendir el presupuesto ya que solo se contaban con 25 millones de dólares, una suma reducida para esta clase de producciones.

El obstáculo más grande fue el presupuesto, porque leías en una página 'América colapsa', y te decían: '¿Dónde quieres que pongamos a los 30 extras?'", dijo entre risas y añadió que había que inventar todos los días maneras de ver y no ver el universo que estaba afuera.

"Por eso estoy con los personajes en el coche, y de repente ves brevemente que afuera hay mucha destrucción, pero me quedo con la cara de ellos para dar la impresión de que es algo que está sucediendo por todos lados.

"A mí me gusta hacer las cosas en cámara hasta donde se pueda, como pasó en el plano secuencia donde se recorre una parte de El Paso en medio de una batalla. Me acordaba mucho de Steven Spielberg, pero no del de ahora, de 200 millones, sino el de Tiburón porque el maldito tiburón mecánico nunca funcionó, la película salió mucho mejor, porque no lo ves y eso te da mucho más miedo que estar viendo la mandíbula todo el tiempo", opinó.

Por su parte, Tenoch Huerta comentó al diario Excelsior que en la vida real la violencia extrema no aplica para hacer a un lado la impunidad ni la injusticia, pero en la ficción todo se vale.

"N'ombre, a mí me dan miedo las armas, siempre tener una en mis manos, aunque sean de balas de salva, me da mucho miedo. Me impresiona bastante. Cada vez que me toca hacer una escena de esas, disparo, entrego el arma y luego me tengo que ir por un cafecito porque me ponen muy tenso, eso de la violencia no se me da. Pero en la ficción se vale, así nos permite purgar y sublimar todo lo que traemos dentro, pues de otra manera nos volveríamos locos", destacó.

Elenco

En la cinta participan *Ana de la Reguera *Tenoch Huerta *Josh Lucas *Will Patton *Cassidy Freeman *Leven Rambin