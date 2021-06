Consejos para cuidar los electrodomésticos ante 'apagones'

Si en su colonia el suministro de energía eléctrica es deficiente, esas altas y bajas en el voltaje pueden perjudicar sus aparatos electrodomésticos.

Las variaciones en el voltaje ocasionan un funcionamiento anormal y un probable daño permanente a los aparatos en el hogar, todo lo que esté conectado la mayor parte del día, como es el refrigerador, el horno de microondas, la televisión, pueden presentar problemas derivados de esta situación.

Entre las recomendaciones para cuidarlos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indica que, al adquirir un electrodoméstico, el fabricante tiene la obligación de someterlo a pruebas para garantizar su seguridad. También recomienda comprar en comercios formales, a fin de que se cuente con la garantía del producto, por un año, para lo cual, hay que conservar los comprobantes de pago.

Ante un apagón, se aconseja desconectar los aparatos inmediatamente, cuando el servicio se establezca, esperar al menos dos minutos para volver a conectarlos, para evitar cambios bruscos en el voltaje. Es de beneficio contar con un regulador de voltaje es otra opción para evitar que los electrodomésticos se dañen, pues proporciona una entrada constante y controlada de energía.

El aire acondicionado también debe ser desconectado ante un apagón o variación de voltaje, incluso se recomienda apagar la fuente principal de energía.

Un punto especial es que se deben revisar con frecuencia las instalaciones de luz y fusibles para verificar que se encuentren en buenas condiciones.

Durante una tormenta o algo que pueda provocar un apagón, es recomendable desconectar el equipo que no se vaya a usar.

En el día a día, es recomendable desconectar los aparatos de cocina pequeños cuando no se estén usando. Otro consejo para alargar la vida de los aparatos es no utilizar extensiones para conectar electrodomésticos de alto consumo de energía. Si el cable de un electrodoméstico se desgasta o daña, deje de utilizarlo, no los repare.

Los electrodomésticos principales como el refrigerador y el lavaplatos o la lavadora, deben conectarse a enchufes o circuitos separados, a fin de no sobrecargar uno mismo y que ello pueda derivar en un corto circuito.