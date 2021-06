Darán vida a los muros laguneros

Tras dos años de ausencia, el evento cumbre del arte urbano en La Laguna volverá para dejar fluir el aerosol sobre los muros. Se trata de Laguna Wild Style 2021, reunión que contará con 65 artistas nacionales y regionales, quienes los próximos 30 y 31 de julio darán vida a los muros que se encuentran donde fuera antiguamente la alberca del Bosque Venustiano Carranza.

El artista lagunero Yocx, organizador del certamen, indicó que la primera edición de este evento se realizó en las antiguas instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), para posteriormente efectuarse en sitios de Gómez Palacio y Ciudad Lerdo. Su filosofía es crear arte sin fines de lucro y apoyar a los artistas que tuvieran la inquietud de plasmar obras sobre un muro.

"Nace como proyecto de los alumnos de la FCPyS, teníamos la inquietud de intervenir los muros del estacionamiento y teníamos algunos amigos que querían venir de otros estados".

En los años siguientes, más artistas se interesaron en el proyecto y puso enfoque en diseñar con más formalidad el festival, revisando las necesidades que se presentaban y gestionar recurso para el transporte de los foráneos, pues la primera edición tuvo la característica de ser austera.

Así, Laguna Wild Style se imprimió en papel como un proyecto anual de desarrollo artístico y cultural con el objetivo de tocar puertas en empresas y oficinas gubernamentales.

Para 2021, la organización de Laguna Wild Style se ha acercado a la Dirección General de Cultura de Torreó (DGCT) y del Gobierno del Estado.

"Es gente que ya conoce el proyecto, gente que ya conoce que somos una comunidad de artistas que tiene muchas necesidades. La gente no suele ubicar a los artistas, no los conocen, pero son gente que ha trabajado cosas interesantes, que sale a otros estados a pintar y quieras o no están presentes en el movimiento del arte urbano, de la cultura hip hop y de un movimientro contracultural importante aquí en La Laguna".

Se compartió que la edición 2021 contemplará a 30 artistas nacionales y 35 laguneros entre los que destacan Santiago Espericueta, Safos One, Robs, Tyler y demás artistas que pasaron por un proceso de preselección.

"A nosotros nos gusta toda esta onda del grafiti y todo eso, pero también tenemos nuestros oficios o trabajos 'normales', por llamarlo de un modo así. Tengo un amigo que tiene su carpintería, otros que son abogados, otros que tienen una tortillería. Somos emprendedores, yo me quise también agarrar de ellos para que tuvieran la presencia de sus marcas y también queremos mostrar esa otra parte: además de que nos gusta el grafiti, la calle o esas cosas, somos trabajadores y está esa otra parte también presente".

Las actividades se efectuarán de 11:00 a 18:00 el 30 y 31 de julio. Se afirma que será un evento cien por ciento familiar donde la principal recreación se concentrará en pintar muros con aerosol.

"En La Laguna hay muchos exponentes muy importantes, gente que ha hecho las cosas bien y realmente el apoyo ha sido muy poco. La cultura urbana está tomando gran fuerza a nivel mundial y se está volteando a ver lo que se está haciendo y qué chido. Antes nos hubiera gustado, yo que ya tengo casi 15 años pintando, antes no se veía todo esto, o estaba muy limitado o era gente que no estaba muy bien preparada para llevar a cabo este tipo de eventos".