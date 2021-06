Consuelo Duval amenazó a Laisha Wilkins con golpearla

Algunas exconductoras del programa Netas Divinas se reunieron para charlar de su experiencia al interior de la emisión del canal Unicable, y en la plática salió a relucir una situación tensa que vivió Consuelo Duval con la actriz Laisha Wilkins.

A través de su canal de YouTube, Luz María Zetina difundió el video de la reunión que tuvieron Sherlyn, Yolanda Andrade, Isabel Lascuráin, Gloria Calzada y Consuelo Duval, quienes se le fueron con todo a Wilkins, debido a que dos de ellas tuvieron malas experiencias cuando fue invitada como conductora especial a la emisión de Televisa.

La primera en revelar su molestia hacia ella fue Sherlyn, quien sin mencionar su nombre, expresó que una "Neta" suplente le cayó muy mal porque acaparaba la conversación y no permitía hablar a la invitada de dicha emisión, de quien no revelaron su identidad.

"No me cae bien", dijo Yolanda Andrade, e Isabel Lascuráin agregó. "Fue horrible. Y todas sacas de onda".

Aunque Sherlyn no destapó el nombre de la aludida, Consuelo Duval no tuvo ningún problema en señalar de quién se trataba, después de que esta esparciera presuntamente un rumor sobre la actriz de La familia P. Luche.

"Resulta que me dice Adal (Ramones) en sus inoportunidades 'ay, ¿tú conoces a Laisha?' Le digo; no, y me dice 'es que anda diciendo que eres lesbiana'. Mis hijos tenían como seis y siete años, por ahí. Le dije 'ay, qué raro, le hubieras dicho que no, que soy bien p*ta, ¿por qué no me defendiste?, le dije a Adal, y no me enojé tanto pero luego ya me empezaron a dar cuerda", destapó la comediante.

Pero fue hasta un día que Laisha estaba en el área de maquillaje de Televisa cuando Consuelo la confrontó.

"Un día esta chava estaba en donde te hacen diseño de imagen (en Televisa), y me dicen 'Consuelo, aquí está Laisha'. Y fui, le estaban poniendo los rayitos, y me acerco y le digo 'Hola, Lupita' a la que estaba ahí. Y me acerco (a Laisha) y le digo 'Hola, ¿me conoces?, y me dice 'Yo a ti sí, pero tú a mí no', y le digo 'No me conoces, nomás te quiero decir algo, no soy lesbiana, a menos que me hayas visto en la cama con tu mamá. pero este comentario estúpido le llega a gente que yo quiero y te parto tu madre, ¿ya te quedó claro? Bye".

Duval confesó a sus compañeras haberse sentido aliviada tras su reclamo.

"Apenas estoy saliendo de ahí y me habla Adal y me dice 'Ya ni la chingas, para qué le dices', y me vale, me sentí tan liberada.", dijo entre risas.

YOLANDA HABLA DE SU DESPIDO

Yolanda Andrade comentó que fue despedida del programa debido a que Luz María Zetina se había quejado de su comportamiento con los productores.

"Dijeron que yo entré a su camerino, la acosé sexualmente y quise abusar sexualmente de ella", dijo Yola.

Mientras, Luz María Zetina comentó que no estaba enterada de los hechos y que ella sólo sabía que Yolanda dejaba el programa porque se iba a rehabilitar de sus adicciones.

De hecho, el día que Andrade se despidió del programa, Zetina lloró mucho. Yolanda creyó que había sido porque se sentía culpable.

Zetina contó que la conductora quiso darle un beso cuando estaba en maquillaje, pero ella se quitó; sin embargo, nunca se sitió ofendida, por lo que no creyó que ese fuera el motivo de que despidieran a Yolanda.

Cabe señalar que Yolanda también fue acusada del delito de acoso sexual en contra de Verónica Castro.