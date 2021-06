Así anunció Cardi B su segundo embarazo

Al parecer a Cardi B le sentó muy bien ser mamá y por ello la cantante reveló en sus redes sociales que se encuentra, por segunda vez, embarazada.

La cantante de origen dominicano compartió una serie de imágenes en su cuenta de Facebook para dar a conocer que su familia crecerá muy pronto y entre las fotos que mostró se encuentra una que en especial enterneció a sus fans, ya que ella luce un vestido blanco abierto justo en la zona de su vientre, el cual ya está abultado. A lado de ella se encuentra su pequeña hija, Kulture Kiari Cephus, de dos años de edad tocando la pancita de su madre y mirándola fijamente a los ojos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cardi B (@iamcardib)

"Solo sé que estos dos se amarán tanto y discutirán tanto desde que están 3 años separados... como yo y Henny. Pero una cosa segura es que se tendrán la espalda el uno al otro como nadie lo hará nunca", escribió.

La intérprete de "WAP" también mostró la fuerte relación que tiene con su esposo, Offser, al posar con él. En la imagen el rapero la envuelve con los brazos mientras le besa el cuello, a la vez, Cardi B se coloca las manos en sus pechos, que lucen desnudos.

"Nos escuchamos, nos comunicamos, oramos y luego Dios nos bendijo a nosotros y a nuestra familia con otra pequeña bendición. Nuestro hogar se siente tan feliz y muy ocupado pero estamos listos y tan felices!! Muchas gracias a todos por las felicitaciones y buenos deseo", escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cardi B (@iamcardib)

Obviamente la respuesta de sus fans no se dejó esperar, tanto así que la noticia se conviertió en tendencia.

Entre los mensajes que le enviaron a la cantante de "Up" y "I like It" fue de felicitaciones y bendiciones, pero algunos no dejaron pasar la ocasión de asegurar que ya el bebé había hecho su aparición ante los medios de comunicación, luego de que su famosa madre actuara en los premios BET.

"Este bebé ya actuó en los premios BET con Cardi B".

Otros a provecharon la ocasión para también revelar que serán padres y así recibir las buenas energías que Cardi B está atrayendo por la noticia.

"¡Felicidades! Mi esposo y yo estamos esperando nuestro primer hijo en cualquier momento. ¡Bendiciones para ti y tu familia!".