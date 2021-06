Riquelme evita polémica por declaraciones de López-Gatell sobre niños con cáncer

Luego de que se hicieran virales declaraciones del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en las que califica de “narrativas de golpe” las exigencias de medicamentos para niños con cáncer, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, evitó la polémica con el funcionario federal, no obstante fue claro al detallar que la escasez de medicamentos por determinaciones de la federación existe y ya genera afectaciones en familias del propio estado de Coahuila.

“Yo quisiera hablar por la entidad y por la realidad de Coahuila, aquí en Torreón el Gobierno del Estado está atendiendo a 14 familias de niños con cáncer que no están recibiendo medicamento, esa es mi realidad, no sé la del país, aquí en Torreón… 14 Familias que no han sido atendidas por falta del medicamento y que me fueron a ver los padres desesperados porque anteriormente eso se atendía con el Seguro Popular”.

Riquelme Solís dijo además señaló que desconoce si esa misma realidad existe en otros puntos del país o en la totalidad de la república, pero al menos en Coahuila se tiene ya un mes de que se el Gobierno del Estado toma la determinación de apoyar a las familias de los menores con cáncer, esto ante la falta de las medicinas adecuadas por la desaparición del Seguro Popular.

“Cosas que anteriormente las veía el Seguro Popular, esa es mi realidad, no quisiera yo ahondar más porque no conozco en el país cómo afecta este tipo de cosas, solamente los padres de familia que tienen alguna necesidad, sobre todo por el déficit de medicamento… Yo no me meto en otro tipo de temas porque además pudiera prestarse a lo que dice el doctor Gatell, que es politiquería, aquí no, aquí hay 14 familias que dejaron de recibir el medicamento y los tengo ubicados, además los estamos ayudando”.

El mandatario adelantó que en la medida de lo posible las autoridades estatales seguirán con los apoyos a las familias necesitadas, además de que insistirán con la federación para que se busque una alternativa de apoyo a los menores que padecen cáncer, esto al margen de las posturas políticas del doctor Hugo López-Gatell.

Cabe señalar que fue durante este lunes que se viralizaron declaraciones del funcionario de salud federal, mismas en las que se refirió al tema de los niños con cáncer durante una entrevista, señaló que “este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica con golpe, golpe, golpe de estado y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales, que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista”.