Nuevo enfrentamiento entre Guardia Nacional y civiles deja un herido en Reynosa

Un hombre herido, así como el aseguramiento de al menos dos armas de grueso calibre, fue el resultado de un enfrentamiento registrado en el Ejido Corrales en esta frontera.

Aquí, elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron a civiles armados, sin que hasta el momento se identifiquen con alguna célula criminal.

Personal de la Guardia Nacional, aseguró además una camioneta en la que se desplazaban los hombres armados.

Actualmente, se mantiene bajo vigilancia este ejido que se encuentra cerca del Puente Internacional Reynosa-Pharr.

Esta zona, cercana también al río Bravo, está siendo utilizada por grupos delictivos para el cruce de droga y migrantes hacia los Estados Unidos.

Por ello, se han intensificado los rondines de vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad.

No se ha especificado si la persona herida es un elemento de la Guardia Nacional o pertenecía a los sujetos armados que salieron corriendo de la unidad en que se trasladaban.

NO HABRÁ TREGUA

Al dar a conocer un informe de las 19 detenciones que ha realizado la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas y el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), sobre los hechos de violencia del 19 de junio en Reynosa, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca invitó al gobierno federal a que juntos manden una señal clara de no impunidad, para que los criminales sepan de antemano que no habrá titubeos contra este tipo de conductas arteras.

"De ahí mi llamado a que cada orden de gobierno asuma su responsabilidad, y cerremos la pinza, federación, estados y municipios con la seguridad de los mexicanos, con el objetivo de que hechos criminales como el del 19 de junio no se repitan en Reynosa ni en otras comunidades del país", expresó el mandatario tamaulipeco, esta mañana en una rueda de prensa que ofreció en el Polyforum de Ciudad Victoria.

Y advirtió: "Al margen de contar o no con la colaboración del gobierno federal, en mi gobierno no habrá espacios para la delincuencia, no habrá tregua contra los violentos".

En su participación, García Cabeza de Vaca reiteró su condena ante el hecho de violencia que calificó como reprobable e inédito, en el cual integrantes del crimen organizado atacaron de manera deliberada a gente inocente de Reynosa.

"A las familias de las 15 personas que perdieron la vida les reitero mi solidaridad y apoyo. Y comparto con la población de Reynosa y de todo el país mi indignación ante este caso, por ello instruí a mi gabinete de seguridad el mayor de los despliegues operativos, a fin de capturar a todos y cada uno de los criminales involucrados, para que reciban la sanción más severa, conforme a derecho", expresó.

Afirmó que se comprometió con los tamaulipecos, pero especialmente con las familias de las víctimas a que no habría impunidad, "y estoy cumpliendo con mi palabra".