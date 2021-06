Grupos de derechos civiles piden acción tras informe de la ONU sobre racismo sistémico en Estados Unidos

Grupos en defensa de los derechos civiles y contra la brutalidad policial en Estados Unidos pidieron este lunes a las autoridades que presten atención a un reciente informe de la ONU sobre el racismo sistémico y que emprendan "acciones para eliminarlo".

La oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachellet, publicó hoy un informe sobre el racismo contra afrodescendientes que le fue encargado tras el asesinato de George Floyd por un policía el año pasado, y en el que EUA es el país más mencionado.

Tras el análisis de 190 casos de muertes relacionadas con la acción de las fuerzas del orden en todo el mundo, se concluye que estas muy raramente responden a abusos o crímenes cometidos contra afrodescendientes, en parte porque se hacen investigaciones deficientes y no hay mecanismos de control, de denuncia y de sanción fuertes.

Entre las recomendaciones se pide a todos los Estados que dejen de negar esta realidad y empiecen a desmantelar el andamiaje del racismo, combatir la impunidad y generar así confianza en las comunidades de afrodescendientes.

En un comunicado, el director del programa de Derechos Humanos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Jamil Dakwar, consideró el documento "histórico" y urgió al Gobierno de Joe Biden y al Congreso estadounidense a "prestar atención" y "emprender acción".

"El liderazgo global de EUA en los derechos humanos y la justicia racial debe empezar en casa. Sin abordar las causas de raíz del racismo sistémico -la esclavitud y Jim Crow- y empezar el proceso de hacer reparaciones, seguirá siendo visto como falso e hipócrita", escribió.

En el mismo sentido se pronunció Wade Henderson, consejero delegado de The Leadership Conference on Civil and Human Rights, que pidió a la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los legisladores y otros representantes electos que actúen "sobre los asuntos clave que afectan a las vidas de la gente negra en EUA".

"Desde la aplicación de la fuerza hasta el voto, las oportunidades económicas hasta la educación, aún se necesitan cambios transformadores para remediar las injusticias forjadas por el supremacismo blanco", agregó.

También se hizo eco Collette Flanagan, fundadora de Mothers Against Police Brutality, que mostró su esperanza de que el informe sea "un faro" para que otros países "se planten contra los atroces asesinatos extrajudiciales a manos de las fuerzas del orden de EUA" y que haya una rendición de cuentas.

Por su parte, Vickie Casanova-Willis, codirectora ejecutiva de la Red de Derechos Humanos de EUA, aseguró que el informe da "esperanza" a las comunidades impactadas y grupos activistas de que "el mundo no va a seguir haciéndose el ciego ante los crímenes domésticos contra la humanidad".